【數據解讀】機構：中國內需仍疲弱，料ＣＰＩ短期內繼續低位波動

《經濟通通訊社１１日專訊》中國３月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比升０﹒１％，從上
月０﹒７％的１１個月高位回落，環比則由升１％轉為降１％；３月工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比降幅輕微擴大０﹒１個百分點至２﹒８％，創四個月最大降幅，環比降幅則收窄
至０﹒１％五個月最小。３月ＣＰＩ同、環比均未延續２月的反彈走勢，ＰＰＩ同比跌幅亦小幅
擴大，分析認為，除了官方所指春節假期後的季節性因素擾動外，需求端疲弱狀況尤為值得重視
。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，目前國內物價水平繼續低於趨勢水平，工業品
價格同比仍在收縮，反映國內供需仍存在一定不平衡，有效需求不足，部分行業產能過剩與行業
復甦不平衡問題較為突出。
華泰資產首席經濟學家王軍則指，整體來看，中國經濟結構性復甦特點較為明顯，供給恢復
強於需求，消費強於投資，外需強於內需，量的表現強於價，低通脹格局可能還將持續一段時間
，這將制約企業盈利的改善。結構性復甦仍需後續擴張性政策進一步發力，特別是要注重保持宏
觀政策取向的一致性。
仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟亦認為，短期內ＣＰＩ還有可能在低位波動，但全年看
，ＣＰＩ在穩定中逐步溫和回升的概率也進一步提高，經濟再通脹的前景有望逐漸成為市場關注
點。（ｓｌ）
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