【數據解讀】統計局：節後需求減少但供應充足，致ＣＰＩ漲幅回落

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，３月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比升

０﹒１％，低預期的０﹒４％，由上月０﹒７％的１１個月高位回落。３月ＣＰＩ環比由升１％

轉為降１％。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，３月全國ＣＰＩ受節後消費需求季節性回

落、市場供應總體充足等因素影響，環比季節性下降，同比漲幅有所回落。扣除食品和能源價格

的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒６％，保持溫和上漲。



＊旅遊淡季出行服務類價格大幅回落＊



從環比看，ＣＰＩ下降１％，主要是食品和出行服務價格季節性回落影響。其中，食品價格

下降３﹒２％，影響ＣＰＩ環比下降約０﹒５９個百分點。食品中，節後消費需求回落，加之大

部分地區氣溫較常年同期偏高，市場供應總體充足，鮮菜、豬肉、雞蛋、鮮果和水產品價格分別

下降１１﹒０％、６﹒７％、４﹒５％、４﹒２％和３﹒５％，合計影響ＣＰＩ環比下降約

０﹒５４個百分點，佔ＣＰＩ總降幅五成多。非食品價格下降０﹒５％，影響ＣＰＩ環比下降約

０﹒３７個百分點。節後為出行淡季，非食品中飛機票、交通工具租賃費和旅遊價格分別下降

２７﹒４％、１５﹒９％和１４﹒２％，合計影響ＣＰＩ環比下降約０﹒３８個百分點，佔

ＣＰＩ總降幅近四成。

從同比看，ＣＰＩ上漲０﹒１％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點。同比漲幅回落，也主要

是受食品和出行服務價格回落影響。其中，食品價格下降２﹒７％，降幅比上月擴大１﹒８個百

分點，影響ＣＰＩ同比下降約０﹒５２個百分點，下拉影響比上月增加約０﹒３５個百分點。

非食品價格上漲０﹒７％，漲幅比上月回落０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ同比上漲約

０﹒５７個百分點。非食品中，服務價格上漲０﹒８％，漲幅回落１﹒１個百分點，主要是出行

類服務價格回落較多，其中旅遊價格漲幅從上月的２３﹒１％回落至６％，飛機票價格由上月上

漲２０﹒８％轉為下降１４﹒７％，兩項合計影響ＣＰＩ本月同比上漲約０﹒０１個百分點，上

拉影響比上月減少約０﹒３９個百分點。

據測算，在３月份０﹒１％的ＣＰＩ同比變動中，翹尾影響約為－０﹒３個百分點，今年價

格變動的新影響約為０﹒４個百分點。（ｓｌ）

