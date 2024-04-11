【數據解讀】統計局：節後工業生產恢復，ＰＰＩ環比降幅收窄

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，３月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同

比下降２﹒８％，符合市場預期，為四個月最大跌幅；環比下降０﹒１％，為五個月最小降幅。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，３月份，隨著節後工業生產恢復，工業

品供應相對充足，全國ＰＰＩ環比下降０﹒１％，降幅比上月收窄；同比下降２﹒８％，降幅略

有擴大。



＊石油、有色金屬相關行業價格環比上漲＊



從環比看，ＰＰＩ下降０﹒１％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。其中，生產資料價格下

降０﹒１％，降幅收窄０﹒２個百分點；生活資料價格下降０﹒１％，降幅與上月相同。國際輸

入性因素帶動國內石油、有色金屬相關行業價格上漲，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃

料加工業價格分別上漲１﹒１％、０﹒２％；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲０﹒６％，其

中金冶煉、銅冶煉價格分別上漲２﹒２％、１﹒６％。裝備製造業中，新能源車整車製造、鋰離

子電池製造價格分別下降１﹒３％、０﹒９％。

從同比看，ＰＰＩ下降２﹒８％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。其中，生產資料價格下

降３﹒５％，降幅擴大０﹒１個百分點；生活資料價格下降１﹒０％，降幅擴大０﹒１個百分點

。主要行業中，煤炭開採和洗選業價格下降１５％，非金屬礦物製品業價格下降８﹒１％，黑色

金屬冶煉和壓延加工業價格下降７﹒２％，農副食品加工業價格下降４﹒４％，計算機通信和其

他電子設備製造業價格下降２﹒５％，上述５個行業降幅比上月均擴大，合計影響ＰＰＩ同比下

降約１﹒６２個百分點。汽車製造業價格下降１﹒５％，降幅與上月相同。

據測算，在３月份－２﹒８％的ＰＰＩ同比變動中，翹尾影響約為－２﹒３個百分點，今年

價格變動的新影響約為－０﹒５個百分點。（ｓｌ）

