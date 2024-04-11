《中國房產》世邦魏理仕：廣州寫字樓首季空置率微升租金跌幅收窄

《經濟通通訊社１１日專訊》世邦魏理仕發布《２０２４年第一季度廣州房地產市場回顧與

展望》顯示，２０２４年第一季度廣州新增１０﹒３萬平方米的優質辦公面積，供應量同比下降

１５﹒９％；春節後市場活躍度提升，樓宇帶看量顯著增加，搬遷需求推動成交。全市錄得淨吸

納量５﹒２萬平方米，比去年同期有較大提升，全市空置率環比微升０﹒２個百分點至

１８﹒４％。租金跌幅環比收窄，平均租金面價為每月每平方米１４３﹒３元人民幣。

從行業來看，ＴＭＴ（科技、媒體及通訊行業）、專業服務業和金融業保持需求前三位，佔

全市成交比例合計超過６０％。ＴＭＴ企業中，除了錄得線上遊戲的擴張活動外，本季軟件開發

和人工智能企業的需求佔比有所增加；律師事務所穩步擴張，季內本地諮詢企業的大面積搬遷成

交推升專業服務業佔比；金融業以證券和基金等非銀金融的搬遷成交為主。

從交易的類型看，搬遷成交在新租交易總面積中的佔比達到７１％，為近年最高值。其中，

１４％的企業在搬遷中伴有縮減面積的舉動，比例略高於２０２３年全年的水平。這反映出租戶

的租賃策略仍趨於保守，對租金成本的控制依然嚴格。樓宇為此也在積極應對，除了提供租金折

讓，多個業主在年初制定了裝修補貼預算，以吸引品質用戶。受此帶動，全市租金面價環比下調

１％，至每月每平方米１４３﹒３元人民幣，跌幅環比收窄１﹒１個百分點。（ｓｌ）

