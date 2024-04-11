【數據前瞻】中國３月外貿數據明發布，機構料出口轉跌進口轉升

《經濟通通訊社１１日專訊》中國海關總署將於明日發布３月外貿數據。《路透》綜合約

３４家機構預估中值顯示，儘管外需有所改善，但在去年同期高基數疊加春節錯位等因素影響下

，中國３月以美元計價出口同比料由升轉跌，由２月的增加５﹒６％轉為下降２﹒３％；進口同

比則料轉升，從２月的下降８﹒２％轉為增１﹒４％；貿易順差料為７０２億美元，２月為

３９７億美元。

中金公司宏觀團隊表示，閏年、春節錯位等季節性因素，以及去年同期疫情後積壓訂單趕工

造成的高基數，或是３月出口同比增速下滑的主要因素。不過，整體一季度出口增速或高於之前

預測，團隊上調一季度出口同比增速１﹒５個百分點至１％。

此外，國泰君安宏觀團隊認為，３月中國國內ＰＭＩ生產與進口回升，疊加大宗商品價格上

漲，預計３月進口增速為１﹒９％。

招商證券宏觀團隊則分析，受去年同期基數較低疊加鐵礦砂、原油等主要大宗商品進口量明

顯增加的影響，今年１－２月進口增速（３﹒５％）表現較好。從３月的高頻數據看，除汽車產

業鏈之外，上中游數據表明國內生產與投資端仍稍弱於１－２月，３月進口可能為下降１％。

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