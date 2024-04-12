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AH股新聞

12/04/2024 08:56

《駐京專電》王文濤：冀意大利敦促歐盟在新能源領域對華理性開放

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國商務部部長王文濤與意大利副總理兼
外長塔亞尼１１日在意大利維羅納共同主持中意經濟合作混委會第１５次會議。王文濤表示，中
方願同意方繼續秉持絲路精神，優化投資結構，發展新質生產力；加強綠色合作，推動低碳轉型
，為兩國全面戰略夥伴關係注入新動能。同時希望意方發揮積極作用，敦促歐盟在綠色新能源領
域對華合作中保持理性開放態度。
　　塔亞尼表示，意方高度重視發展長期穩定的意中關係，願在中意全面戰略夥伴關係框架下，
同中方保持對話與合作，推動雙邊貿易平衡發展，歡迎電動汽車等新能源領域中國企業赴意投資
，開通兩國更多直航便利遊客往來，為雙邊務實合作增添新內涵。
　
＊中方願與意方擴大商品交流＊
　
　　王文濤還應邀出席在意大利威尼斯舉辦的「馬可．波羅：歐亞之橋　繼古開今」紀念活動並
致辭。王文濤表示，我們齊聚一堂紀念馬可．波羅，既是銘記他百折不撓，架起歐亞之橋，促進
東西方交流互鑒所作貢獻，也是繼古開今，弘揚和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲
路精神。中方願與意方繼續秉持這一精神，擴大商品交流，互利共贏做大貿易蛋糕；推動技術交
流，互學互鑒增強發展動能。

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