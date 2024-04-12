《打擊貪腐》光大集團原董事長唐雙寧涉嫌貪污、受賄案提公訴

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》據最高人民檢察院，中國光大集團股份公

司原黨委書記、董事長唐雙寧涉嫌貪污、受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢

察院依法指定，由河北省唐山市人民檢察院審查起訴。近日，唐山市人民檢察院已向唐山市中級

人民法院提起公訴。



＊擔任人行銀行監管一司司長期間，將公共財物據為己有＊



檢察機關在審查起訴階段依法告知了被告人唐雙寧享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取

了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：唐雙寧利用擔任人民銀行銀行監管一司司長職務上的便利

，將其保管、使用的公共財物據為己有，數額特別巨大；唐雙寧利用擔任人民銀行銀行監管一司

司長，中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席，中國光大集團股份公司黨委書記、董事長

，光大銀行黨委書記、董事長等職務上的便利，在職務調整、貸款獲取等事項上為他人謀取利益

，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以貪污罪、受賄罪追究其刑事責任。



＊利用職權大肆宣傳個人書法，攜帶有嚴重政治問題書刊入境並閱看＊



唐雙寧１９５４年１０月出生於遼寧省北鎮市，早年在人民銀行總行工作，２００３年出任

銀監會副主席，２００７年６月轉任光大集團董事長、黨委書記。

通報顯示，唐雙寧喪失黨性原則，背棄職責使命，貫徹落實黨中央重大決策部署不堅決，弱

化黨對國有企業的領導，防範化解金融風險不力，違背黨的組織路線，棄守全面從嚴治黨主體責

任，利用職權大肆宣傳個人書法等作品，私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看，對抗組織

審查；無視中央八項規定精神，以考察名義變相用公款出國旅游，違規批準購置樓堂館所、佔用

單位住房。

違反組織原則，在幹部選拔任用等方面為他人謀取利益；既想當官又想出名，將黨和人民賦

予的公權力異化為謀求名利的工具，大搞「雅腐」，利用職務便利，非法佔有公共財物，為他人

在貸款審批、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

