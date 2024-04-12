《駐京專電》海關：首季中國對金磚國家進出口增長１１﹒３％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》海關總署新聞發言人呂大良在國新辦發布

會表示，一季度，中國對其他９個金磚國家進出口１﹒４９萬億元（人民幣．下同），增長

１１﹒３％，佔中國進出口總值的１４﹒７％。呂大良稱，中國與其他金磚國家各領域合作互補

性強，進出口各有特色。

中國是巴西的第一大貿易夥伴和第一大出口市場，巴西則是中國在拉美地區的第一大貿易夥

伴。一季度，中國對巴西出口１１４２﹒８億元，增長２５﹒７％，自巴西進口２０８０億元，

增長３０﹒１％，進口增速較快。

中俄貿易持續擴大。２０２３年，雙方提前完成了兩國領導人共同制定的年貿易額２０００

億美元目標。今年以來，中俄在能源、汽車、通用機械設備等領域貿易繼續保持增長。

中印貿易連續５個季度同比增長，一季度增長８﹒５％，保持良好發展勢頭。

南非連續１４年為中國在非洲的第一大貿易夥伴。一季度，中國對南非出口３５１﹒１億元

，自南非進口６６４﹒６億元。

此外，中國與沙特阿拉伯、阿聯酋在能源貿易領域保持著良好的合作，兩國一季度均為中國

能源產品前十大進口來源國。中國與埃及、埃塞俄比亞在基礎設施領域開展務實合作，一季度，

中國對上述兩國對外承包工程出口均實現快速增長。

海關發言人亦提及，中國「小商品」在伊朗廣受歡迎，一季度中國對伊朗市場採購出口增長

１５﹒２％。



