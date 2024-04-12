《駐京專電》海關貿易順差數字與外匯局不同，海關稱統計原則不同

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》海關公布去年中國貿易順差８２３０億美

元，中國外匯管理局公布的數字則是５９４０億美元，就為甚麼會出現差異，海關總署統計司司

長、新聞發言人呂大良表示，實質上這是海關統計的貨物貿易的順逆差和外匯管理統計的貨物貿

易國際收支差額的差異。這兩種統計的統計原則是有所不同的。海關統計的貨物貿易是按照跨境

原則，只要貨物產生跨境的流動，就納入到海關統計，不管貨物所有權是否轉移。外匯部門統計

的國際收支的貨物貿易的收支差額，是按照所有權轉移原則作的統計，它不管貨物是否跨境移動

，這是兩者的重要差別。

他舉例子說明，現在所謂的「無廠製造」，就是跨國公司委托國內的企業來製造產品，製造

完以後在國內銷售。這種情況下，它的貨物沒有發生跨境流動，海關是不統計的，但是產品的所

有權發生了轉移，要統計在國際收支內。呂大良表示，這個差別在電子產品、加工製造領域表現

得是比較突出的。



＊海關統計和國際收支統計的計價方式也不同＊



此外，海關統計和國際收支統計的計價方式也是不同的，海關統計，進口中國是按照ＣＩＦ

價格來統，出口是按照ＦＯＢ價來統，國際收支統計國家的貨物貿易跟國際收支統計都是按照

ＦＯＢ價來統計，不含運保費。由於這些統計的原則和這些方法的差異，隨著形勢變化，這兩個

統計差額也會呈現出一定變化，「具體的數字，海關和外匯部門的統計數字都是公開透明的，大

家可以去自行做分析。」

