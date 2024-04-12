建設銀行：獲匯金公司累計增持７１４５﹒１萬股Ａ股

《經濟通通訊社１２日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）公布，該行接
控股股東匯金公司通知，截至今年４月１０日，匯金公司通過上海證券交易所交易系統，累計增
持該行Ａ股股份約７１４５﹒１萬股，約佔該行總股本的０﹒０３％。
匯金公司共持有該行股份約１４２８﹒５８億，其中Ａ股約２﹒６７億股，Ｈ股約
１４２５﹒９億股，約佔總股本的５７﹒１４％。匯金公司將繼續支持該行長期穩健發展。
（ｈｐ）
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12/04/2024 17:20
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持該行Ａ股股份約７１４５﹒１萬股，約佔該行總股本的０﹒０３％。
匯金公司共持有該行股份約１４２８﹒５８億，其中Ａ股約２﹒６７億股，Ｈ股約
１４２５﹒９億股，約佔總股本的５７﹒１４％。匯金公司將繼續支持該行長期穩健發展。
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