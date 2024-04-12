  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

12/04/2024 17:20

建設銀行：獲匯金公司累計增持７１４５﹒１萬股Ａ股

　　《經濟通通訊社１２日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）公布，該行接
控股股東匯金公司通知，截至今年４月１０日，匯金公司通過上海證券交易所交易系統，累計增
持該行Ａ股股份約７１４５﹒１萬股，約佔該行總股本的０﹒０３％。
　　匯金公司共持有該行股份約１４２８﹒５８億，其中Ａ股約２﹒６７億股，Ｈ股約
１４２５﹒９億股，約佔總股本的５７﹒１４％。匯金公司將繼續支持該行長期穩健發展。
（ｈｐ）

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回AH股新聞

下一篇新聞︰12/04/2024 17:16  《Ａ股動向》比亞迪銷售公司獲二手車經營許可，新增相關拍賣業務

其他AH股新聞
More

12/04/2024 17:16  中國銀行：獲匯金公司累計增持約３﹒３億股Ａ股

12/04/2024 17:12  【ＦＯＣＵＳ】「過剩」聲中汽車出口放閃，新興產業攸關戰略能力

12/04/2024 17:05  《神州經脈》３月美元計出口意外大跌，新國九條加強資本市場監管

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金