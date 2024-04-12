《國企紅籌》中國中車料首季淨利潤按年增長５０％至７０％

《經濟通通訊社１２日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）公布，截至

２０２４年３月３１日，預計首季實現歸屬於上市公司股東的淨利潤９﹒２３億元（人民幣．下

同）至１０﹒４６億元，按年增長５０％至７０％。

預計首季歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為５﹒８３億元至７﹒０６億元

，按年增長１﹒８６倍至２﹒４６倍。（ｈｐ）

