《國企紅籌》中國中車料首季淨利潤按年增長５０％至７０％

《經濟通通訊社１２日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）公布，截至
２０２４年３月３１日，預計首季實現歸屬於上市公司股東的淨利潤９﹒２３億元（人民幣．下
同）至１０﹒４６億元，按年增長５０％至７０％。
預計首季歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為５﹒８３億元至７﹒０６億元
，按年增長１﹒８６倍至２﹒４６倍。（ｈｐ）
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12/04/2024 18:24
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２０２４年３月３１日，預計首季實現歸屬於上市公司股東的淨利潤９﹒２３億元（人民幣．下
同）至１０﹒４６億元，按年增長５０％至７０％。
預計首季歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為５﹒８３億元至７﹒０６億元
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