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AH股新聞

12/04/2024 18:25

《神州民企》山東墨龍（００５６８）首季虧轉盈２﹒１７億人幣

　　《經濟通通訊社１２日專訊》山東墨龍（００５６８）（深：００２４９０）公布，截至
２０２４年３月３１日止首季純利２﹒１７億元（人民幣．下同），而對上一年同期淨虧損
８７０９﹒７３萬元；每股基本盈利０﹒２７１９元。
　　期內營業收入１﹒９４億元，跌５２﹒６％。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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