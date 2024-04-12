《神州民企》山東墨龍（００５６８）首季虧轉盈２﹒１７億人幣

《經濟通通訊社１２日專訊》山東墨龍（００５６８）（深：００２４９０）公布，截至

２０２４年３月３１日止首季純利２﹒１７億元（人民幣．下同），而對上一年同期淨虧損

８７０９﹒７３萬元；每股基本盈利０﹒２７１９元。

期內營業收入１﹒９４億元，跌５２﹒６％。（ｂｎ）



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