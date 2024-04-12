《國企紅籌》廣深鐵路股份（５２５）胡酃酃辭任執行董事兼總經理

《經濟通通訊社１２日專訊》廣深鐵路股份（００５２５）（滬：６０１３３３）公布，董

事會及公司監事會已於今日收到公司董事兼總經理胡酃酃的辭任函及公司監事陳少宏的辭任函，

胡酃酃因退休申請辭去公司執行董事、總經理、董事會薪酬委員會委員及董事會提名委員會委員

的職務。陳少宏因工作需要申請辭去公司股東代表監事的職務。（ｂｎ）

