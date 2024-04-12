《國企紅籌》廣深鐵路股份（５２５）胡酃酃辭任執行董事兼總經理

《經濟通通訊社１２日專訊》廣深鐵路股份（００５２５）（滬：６０１３３３）公布，董
事會及公司監事會已於今日收到公司董事兼總經理胡酃酃的辭任函及公司監事陳少宏的辭任函，
胡酃酃因退休申請辭去公司執行董事、總經理、董事會薪酬委員會委員及董事會提名委員會委員
的職務。陳少宏因工作需要申請辭去公司股東代表監事的職務。（ｂｎ）
全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇
12/04/2024 18:15
《經濟通通訊社１２日專訊》廣深鐵路股份（００５２５）（滬：６０１３３３）公布，董
事會及公司監事會已於今日收到公司董事兼總經理胡酃酃的辭任函及公司監事陳少宏的辭任函，
胡酃酃因退休申請辭去公司執行董事、總經理、董事會薪酬委員會委員及董事會提名委員會委員
的職務。陳少宏因工作需要申請辭去公司股東代表監事的職務。（ｂｎ）
全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇
上一篇新聞︰12/04/2024 18:24 《國企紅籌》中國中車料首季淨利潤按年增長５０％至７０％
12/04/2024 18:53 《國企紅籌》ＨＳＴＣ（０６８８６）回購註銷部分Ａ股限制性股票
12/04/2024 18:32 農業銀行（０１２８８）：獲匯金公司累計增持４億股Ａ股
12/04/2024 18:25 《神州民企》山東墨龍（００５６８）首季虧轉盈２﹒１７億人幣
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰