《神州頭條》財經報章頭版摘要：多部門發力，支持更新換新出實招

《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



多部門協同發力，支持更新、換新出實招

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發改委、工信部等多個部門有關負責人１１日在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上表示，商

務部牽頭的消費品以舊換新文件可能未來幾天就會正式出台；交通運輸、教育、文旅、醫療等領

域的實施方案正在制定過程中，重點任務將進一步細化明確。



央企繪就奮戰穩增長「施工圖」

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近期，央企在經營業績、項目建設、布局戰略性新興產業等方面持續加力，奮戰穩增長。業內人

士認為，在市值管理納入央企負責人業績考核等政策驅動下，央企業績和市值有望進一步提升，

重大項目建設也將加力提速，為經濟高質量發展提供源源不斷的強勁動能。



市場供應總體充足，３月物價保持溫和上漲

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國家統計局４月１１日發布的數據顯示，３月全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲

０﹒１％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點；環比下降１﹒０％。一季度，全國居民消費價格與

去年同期持平。





《上海證券報》



競速新質生產力，各地高標準制定「路線圖」

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近期，陝西、深圳等地陸續發布加快發展新質生產力的實施方案。各地從搶占發展制高點、培育

競爭新優勢、蓄積發展新動能的角度著手，提出了具體措施，為高質量發展描繪「路線圖」。



外資機構看高中國一季度經濟增速

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今年１月至２月經濟數據順利實現開門紅、３月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）明顯改善

、海外經濟體補庫周期開啟拉動中國出口改善……伴隨著多項經濟數據不斷超預期，近期外資機

構紛紛上調對中國一季度乃至全年經濟增速的預測。



ＣＰＩ連續２個月保持正增長

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國家統計局１１日發布的數據顯示，３月ＣＰＩ同比上漲０﹒１％，連續２個月保持正增長。

ＰＰＩ環比降幅收窄，同比降幅略有擴大。國內物價總體保持溫和上漲。





《證券時報》



設備更新市場廣闊，「有力度」財政支持在路上

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發改委副主任趙辰昕１１日在國新辦新聞發布會上介紹，大規模設備更新和消費品以舊換新市場

空間巨大。據相關機構測算，中國每年工農業等重點領域設備投資更新需求在５萬億元人民幣以

上，汽車、家電換代需求也在萬億元以上級別。



政策發力提高資金使用質效，護航擴大有效投資

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開年以來，中國重大項目建設加速推進，投資規模持續增長，投資結構整體優化，不僅帶來直接

的經濟效益，促進經濟發展，還不斷促進經濟結構轉型升級。專家表示，今年一季度通過政府投

資資金帶動，中國有效投資規模持續擴大，經濟增長的動能不斷增強。未來進一步發揮好政府投

資的質效，將為擴大有效投資保駕護航。



３月ＣＰＩ同比上漲０﹒１％，業界呼籲加力提振需求

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國家統計局１１日公布，中國３月ＣＰＩ環比季節性下降，同比漲幅有所回落且幅度超出市場預

期。分析認為，今年春節後價格回落效應更強，對節後需求回落敏感度最大的食品煙酒類價格是

ＣＰＩ的主要拖累項。展望後期，機構保持了對於ＰＰＩ同比在年中前後轉正的判斷。（ｌｃ）

