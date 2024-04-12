《鍾之日記》外貿數據變臉，港股尾盤狠摔

《鍾之日記》４月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



雖然美國通脹形勢仍未消褪，但最新公布３月份生產者價格指數（ＰＰＩ）按年漲２﹒１％

略低於預期，令市場憧憬通脹仍處降溫趨勢。美股隔晚上升，但港股卻未能受惠，在地緣政治危

機前，恒指今早低開過百點後，午後跌勢轉急，尾盤隨著中國公布的３月進出口數據顯著遜於預

期，拖累恒指跌幅進一步放大，全日收報１６７２１，跌３７３點或跌２﹒２％，以全日最低位

收市，跌穿１０天線及２０天線，主板成交逾１０６２億元。

中國海關總署公布，按美元計，內地３月進口同比跌１﹒９％，遠遜市場預期的轉跌為升

１﹒４％，前值為同比下降８﹒２％；３月出口同比更跌７﹒５％，亦大遜市場預期的下降

２﹒３％，前值為同比增長５﹒６％，終止連續四個月上升之餘，更創下２０２３年８月後最大

跌幅。



＊陸股通淨流出三個月高＊



至於滬深股市在進出口數據公布前已經收市，上午觀望情緒濃厚，表現悶局，下午市場疑押

注外貿數據不佳，沽壓增加，市況顯著轉差，保險、地產、券商板塊集體領跌，通信設備股苦苦

支撐，滬綜指全日收市跌０﹒４９％，報３０１９﹒４７點，深成指跌０﹒７８％，創業板指則

更挫１﹒０８％。兩市全日成交８１０２億元人民幣，與上日（１１日）水平相若，外資顯著外

撤，全日流出近７４億元人民幣，為今年１月１７日淨流出１３０﹒５７億元後的近三個月最多

。



＊金價勢如破竹，黃金股強彈＊



國際金價升勢凌厲，紐約期金價格升破２４００美元大關，現貨黃金日內也觸及２４００美

元╱盎司，續創歷史新高。上金所亦對黃金延期合約交易保證金比例和漲跌停板以及履約擔保型

詢價合約保證金作出調整。

花旗銀行北美大宗商品研究主管ＡａｋａｓｈＤｏｓｈｉ最新表示，在未來１２至１８個月

的時間內，金價可能飆升至每盎司３０００美元。按照花旗的預測，結合匯率測算，未來黃金價

格或超過７５０元人民幣╱克。

黃金股全日高開高走，山東黃金（０１７８７）收升近４％，盤中曾見１９﹒８８元，創近

三年半高。集團公布，由於第一季黃金價格持續上升以及併購銀泰黃金，對利潤上漲帶來積極促

進作用，預期截至今年３月３１日止首季純利６﹒５億至７﹒５億元人民幣，按年增約４８％至

７１％。

貴金屬相關股受帶動，紫金礦業（０２８９９）升０﹒５％，招金礦業（０１８１８）升

６﹒６％，靈寶黃金（０３３３０）更漲１１﹒６％。



＊保險代理數目大減，內險股今日領跌＊



據《證券日報》引述險企年報數據，去年Ａ股五大上市險企的保險代理合計約１４２﹒４

萬人，同比下降１３﹒６％，全行業保險代理人約２８１萬人，同比下降約１７％，較２０１９

年高峰減約６３１萬人，降幅達七成左右。另外，內地多家行業領先信託機構出現產品逾期，憂

引發內地金融市場動盪。

內險股領跌港股，眾安在線（０６０６０）挫８﹒６％，中國平安（０２３１８）跌

５﹒７％，國壽（０２６２８）跌４％，新華保險（０１３３６）跌３﹒９％，太保

（０２６０１）走低３﹒４％，人保（０１３３９）跌２﹒８％。（ｅｙ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

