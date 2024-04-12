《駐滬專電》上海成立協作平台，鼓勵外企參與地方標準化工作

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》全國首個外商投資企業標準化協作平台－

－上海市外商投資企業標準化協作平台１１日在上海正式成立，鼓勵外資企業參與地方標準化工

作。

上海市市場監管局標準技術處一級主任科員胡偉指，平台建立以後，對外資企業來說，最大

的不同在於，以前是行業標準的觀察者，現在是委員，直接參與標準的制定工作。

同時，針對部分外商投資企業反映的參與制定標準的渠道不通暢等問題，上海市市場監管局

、市發改委、市商務委近日聯合發布了《上海市關於進一步支持外商投資企業參與標準化工作的

若干措施》，支持外商投資企業參加各級標準化技術委員會。外商投資企業可以向標委會提出標

準立項建議，也可以通過標委會申請參與標準起草，通過參與標委會工作可以更深入地參與標準

化工作。

《若干措施》還鼓勵外商投資企業發揮其海外總部參與國際標準的資源優勢和橋梁作用，與

內資企業共同提出國際標準提案，開展標準研制。聚焦外商投資企業關注的重點領域，定期收集

並提供國家標準發布清單和研制清單，便於外商投資企業參與獲取國家標準信息，為其參與標準

徵求意見和起草等工作提供便利等。

