【債務風險】五礦信託多款昆明政信項目陷入逾期風波

《經濟通通訊社１２日專訊》五礦信託多款昆明政信項目陷入逾期風波。據《界面新聞》報

道，五礦信託受託管理的「恒信國興６３６號」、「恒信國興６５７號」及「恒信國興６５９號

」三個產品均已逾期，涉及資金規模近６﹒５億元（人民幣．下同）。

按照合同約定，「恒信國興６３６號」期限兩年，總募資２﹒６億元，原定２０２４年１月

２８日本息到期，截至目前，項目本金兌付方案尚未出爐，但有投資人已於近期收到了一季度利

息。

「恒信國興６５７號」成立於２０２２年５月２７日，存續規模８５８０萬元，原定

２０２３年１０月１４日償付本息，截至今年一季度末，仍有本金及約三分之二利息尚未兌付。

「恒信國興６５９號」於２０２２年２月２５日成立，目前存續規模為３﹒０１億元，原定

回購方應於２０２４年２月２５日向受託人五礦信託支付到期的２５７８﹒８１萬元回購價款，

但回購方未按照約定履行付款義務。

上述三個產品融資方及擔保方均為雲南省昆明市各類城投公司。其中，「恒信國興６３６號

」融資方為昆明交投城發；擔保方為昆明交投。

「恒信國興６５７號」融資方為昆明城開；擔保方為昆明產投、昆明城投、昆明新都投資。

「恒信國興６５９號」回購方為昆明新置投資；昆明產投、昆明城投、昆明土投為擔保方。

企查查顯示，昆明交投、昆明產投、昆明城投、昆明新都投資、昆明土投均為市管國企，背

靠主要股東均涉及昆明市國資委。

作為１２個重點化債省份之一，雲南化債重點在昆明，而昆明的化債工作則以本地城投平台

為主。

民生證券近期研報統計，截至２０２４年２月２３日，昆明市共有２６家發債平台，主要包

括：地級市平台１６家、區縣級平台３家，國家級園區７家。

民生證券指出，昆明市城投平台有息債務有４５００多億元，並且當前昆明市城投平台債務

短期化現象仍較為明顯，２０２４年到期較為集中。包括昆明軌交、昆明城投、昆明國資、昆明

發投、昆明自來水、昆明高新區國資的存量債全部在２０２４年到期。（ｌｃ）

