《大灣區》廣州發布「投顧十條」，探索投資顧問業務培訓體系

《經濟通通訊社１２日專訊》為落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，中共廣州市委金融委

員會辦公室印發《廣州市大力發展投資顧問業態的若干措施》，因主要內容為十條具體舉措，又

涉及投顧業務落地的方方面面，被業內稱作「投顧十條」。

《措施》探索將符合跨境理財通試點條件的銀行和證券公司納入投顧業務範圍，支持投資顧

問機構向合格投資者提供跨境財富管理服務，完善政策措施，建立相應監管和引導機制。



＊積極探索「投資顧問培養投資顧問」模式＊



對此，廣州金融委推進廣州投資顧問業態建設，打造１個投資顧問培訓「黃埔軍校」－－廣

州投資顧問學院、４類標桿性投資顧問機構，涉及證券公司、資管、銀行、獨立投資顧問。此外

，集聚Ｎ類產業鏈機構，包括投資顧問服務機構、金融科技公司等，打造形成廣州投資顧問產業

鏈。

在投顧培訓方面，先行先試開展從業人員實操技能培訓與相應資格認證，打造中國版理財規

劃師考級認證體系。引導在穗高校、研究機構、行業協會等攜手聯動，共同參與構建投資顧問課

程體系。積極探索「投資顧問培養投資顧問」模式。

《措施》鼓勵本地證券公司、資管、銀行、獨立投資顧問等重點金融機構發展投資顧問業務

，支持本地金融機構申請投資顧問牌照，設立獨立投資顧問管理團隊，進行投資顧問相關的展業

工作。

此外，引導重點金融機構加快財富管理轉型工作，推動本土金融機構成為投資顧問業務發展

標桿企業。支持銀行機構在依法合規、風險可控的前提下，發展投資顧問業務。（ｒｙ）

