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AH股新聞

12/04/2024 12:08

《汽車新勢力》悠遙科技員工揭公司運營混亂，高層回應：已報案

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據《財聯社》報道，針對近日部分員工通過公司公眾號發布《
告股東書》、實名舉報悠遙科技戰略混亂、融資不理想、財務管理混亂等一事，悠遙科技高層回
應稱，公司經營確遇困難，但告股東書系離職員工非法控制公眾號發布，已報案並發表聲明。
　
＊員工舉報高管虛造銷量、公司資不抵債＊
　
　　回顧４月９日晚，悠遙科技（ＸＥＶ）以全體員工之名在微信公眾號上發布告股東書，稱公
司近期出現了一系列嚴重問題，董事長路迪、首席財務官何江浩在公司運營管理上存在涉嫌虛造
銷量、隱瞞實情、錯誤決策、管理混亂等情況，約２５００字的陳述中細數了「五大罪狀」。
　　告股東書還稱，２０２３年底時悠遙科技現金流已接近斷裂，目前集團對外整體負債超過３
億元人民幣，資產價值不足１億人民幣，嚴重資不抵債。
　　惟悠遙科技最新官方聲明表示，所謂「全體員工」的告股東書中訊息嚴重失實，是一次有預
謀的網絡攻擊，並將採取一切必要的法律手段維護公司的合法權益。
　
＊悠遙科技電動車專攻歐洲市場＊
　
　　據公開資料顯示，悠遙科技成立於２０１８年，創始人、董事長路迪曾在江淮汽車意大利設
計中心工作１２年，聯合創始人陸斌有著上汽通用、吉利、奇瑞等傳統車企豐富經驗。成立當年
，悠遙科技設計研發出首款純電小車ＹＯＹＯ；２０２１年５月，ＸＥＶ　ＹＯＹＯ進入歐洲市
場。悠遙科技發展重心一直在海外市場，主要是歐洲市場。（ｒｙ）

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