《中國要聞》國防部：落實中美元首共識，推動兩軍關係穩定發展

《經濟通通訊社１２日專訊》中美領導人４月初通電話，雙方同意推進外交等領域磋商機制

以及兩軍溝通。對於中美兩軍下一步將舉行的活動，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙

表示，為落實兩國元首重要共識，４月３日至４日，中美兩軍在美國夏威夷舉行海上軍事安全磋

商機制工作小組會議，就當前中美海空安全形勢進行了積極、建設性交流。

吳謙稱，國家主席習近平近日應約與美國總統拜登通電話，就中美關係以及雙方共同關心的

問題坦誠深入交換了意見，為兩國兩軍關係發展指明了方向。下一步，希望美方與中方相向而行

，以相互尊重的方式加強對話，以慎重的態度管控分歧，以互惠的精神推進合作，推動兩軍關係

穩定發展。關於其他具體交往項目，兩國防務部門正保持著溝通協調，國防部將適時發布消息。



＊對任何形式台獨行徑，解放軍將予以迎頭痛擊＊



另外，關於台海軍司令近日竄訪位於夏威夷的美軍印太總部，並出席美軍有關活動。吳謙表

示，中方堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的官方往來和軍事聯繫。台灣是中國領土不

可分割的一部分，解決台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。對於任何形式的「台獨」分

裂行徑，解放軍都將予以迎頭痛擊。（ｒｙ）

