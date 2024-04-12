《中國監管》中證監擬加強高頻交易監管，北向程序化交易亦納監管

《經濟通通訊社１２日專訊》中證監加強資本市場監管，就６項制度規則向社會公開徵求意

見。

在交易監管方面，中證監擬制定《證券市場程序化交易管理規定（試行）》。包括明確程序

化交易的定義和總體要求；明確報告要求；明確交易監測和風險防控要求；加強信息系統管理；

加強高頻交易監管；明確監督管理安排；明確北向程序化交易按照內外資一致的原則，納入報告

管理，執行交易監控標準，其他管理事項參照適用本規定。

中證監提出，對申報、撤單的筆數、頻率達到一定標準的程序化交易，將授權證券交易所提

高行情收費標准；交易所可適當提高高頻交易收費標準，從嚴管理高頻交易投資者的異常交易行

為。

中證監市場監管一司司長張望軍表示，去年９月證監會指導證券交易所建立程序化交易報告

制度，截至去年底全市場報告程序化交易帳戶１１﹒９萬個，已實現「應報盡報」。



＊券商應聚焦服務實體經濟和居民財富管理＊



在證券公司監管方面，中證監擬修訂《關於加強上市證券公司監管的規定》，重點包括：督

促公司端正經營理念，把功能性放在首要位置，聚焦服務實體經濟和居民財富管理等主責主業；

發揮現代企業治理的有效性，強化內部制衡，完善人員管理，優化激勵約束，加強對境內外子公

司的管控；落實全面風險管理和全員合規要求，強化風控指標信息披露；合理審慎開展融資，提

高資金運用效率，提升投資者回報。（ｅｙ）

