《中國監管》證監擬增科創板上市標準，首發企業檢查比例提至兩成

《經濟通通訊社１２日專訊》中證監加強上市公司監管，就《科創屬性評價指引（試行）》

等６項制度規則向社會公開徵求意見。

中證監提出修訂《科創屬性評價指引（試行）》，擬對申報科創板企業的研發投入金額、發

明專利數量以及營業收入增長率設置更高標準，強化衡量科研投入、科研成果和成長性等指標要

求，進一步引導中介機構提高申報企業質量，凸顯科創板「硬科技」特色。

中證監又擬修訂《中國證監會隨機抽查事項清單》，提出將首發企業隨機抽取檢查的比例由

５％大幅提升至２０％，並相應提高問題導向現場檢查和交易所現場督導的比例，調整後，現場

檢查和督導整體比例將不低於三分之一。



＊收緊大股東減持監管，明確離婚後各方減持規則＊



在上市公司監管方面，中證監提出１項規則制定、１項規則修訂。

一是制定《上市公司股東減持股份管理辦法》。中證監擬將原有的《上市公司股東、董監高

減持股份的若干規定》上升為《上市公司股東減持股份管理辦法》，以中證監規章的形式發布。

內容上，保持原減持規定基本框架不變，同時結合各方面關注重點，在嚴格規範大股東減持、有

效防範繞道減持、細化違規責任條款、強化關鍵主體義務等方面做了針對性完善。

二是修訂《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》。吸收

整合原減持規定中有關規範董監高減持股份的要求，進一步明確規定離婚分割股票後各方共同遵

守原有減持限制。

中證監另擬修訂《關於加強上市證券公司監管的規定》及制定《證券市場程序化交易管理規

定（試行）》。（ｅｙ）

