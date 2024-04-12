【債務風險】五礦資本急挫７％，子公司五礦信託三個產品逾期兌付

《經濟通通訊社１２日專訊》五礦資本（滬：６００３９０）今早間公告，公司下屬控股子

公司五礦信託受託管理的「恒信國興６３６號－昆明基投集合資金信託計劃」等三個信託產品出

現逾期兌付的情形。五礦信託作為上述三個信託產品的受託管理人，受投資人委託管理相關資產

，承擔受託管理責任。五礦信託將持續與融資人保持溝通談判，持續努力推進催收工作，督促相

關方盡快籌措資金按約定償還應付未付款項。上述三個信託產品逾期兌付的情形不會對公司財務

數據產生重大不利影響，目前公司經營正常，運營良好。

五礦資本開市即急挫７％，並跌幅擴大。

五礦信託受託管理的「恒信國興６３６號」、「恒信國興６５７號」及「恒信國興６５９號

」三個產品均已逾期，涉及資金規模近６﹒５億元（人民幣．下同）。上述三個產品融資方及擔

保方均為雲南省昆明市各類城投公司。「恒信國興６３６號」融資方為昆明交投城發；擔保方為

昆明交投。「恒信國興６５７號」融資方為昆明城開；擔保方為昆明產投、昆明城投、昆明新都

投資。「恒信國興６５９號」回購方為昆明新置投資；昆明產投、昆明城投、昆明土投為擔保方

。

昆明交投、昆明產投、昆明城投、昆明新都投資、昆明土投均為市管國企，背靠主要股東均

涉及昆明市國資委。（ｃｔ）

