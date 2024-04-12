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AH股新聞

12/04/2024 12:08

【債務風險】標普：監管終止城投債申請創紀錄，中低層級城投承壓

　　《經濟通通訊社１２日專訊》標普全球評級發表報告指出，隨著中國監管機構終止審核的城
投債發行申請量創下紀錄，中低層級城投通過債券市場融資的難度愈來愈高，這將增加城投還款
壓力，可能導致今年的城投債淨發行量首次呈現負數。
　　２０２３年１０月以來，監管機構已終止審核一大批城投債發行申請，過去６個月當中有５
個月的終止金額都超過了總發行額的１０％，其中２個月的終止率接近甚至超過２０％。被終止
的發債申請幾乎全部來自中低層級城投。過去三個月被終止的發債申請中，５８％為區縣級城投
，４１％為市級城投。
　　標普全球評級信用分析師李春燕表示，境內發債渠道現在更傾向於留給信用質量更高的城投
，同時，有關部門也有意簡化高質量城投的境外債券發行審批。考慮到弱資質城投高度依賴於債
券市場進行再融資，終止率的上升將會加大部分城投的還款壓力。
　　債券一直是中低層級城投的重要融資渠道。在高達１５萬億元人民幣的存續境內城投債當中
，超過８０％由中低層級城投發行。
　　提高債券市場准入門檻，等於限制能夠發債的弱資質城投數量，從而降低系統風險。但面臨
流動性緊張的城投可能需要利用非標融資來償還到期債券，而非標融資的成本通常很高。
　　從２０２３年１０月到２０２４年３月，地方政府共發行特殊再融資債券約１﹒４６萬億元
人民幣。作為參照，據財新報道，２０２４年到期或可贖回的城投債券高達６萬億元。
　　城投的利息支付方面還算有好消息。國內利率水平的下降導致城投的利息成本一直降低，且
今年有望繼續保持在較低水平。城投債平均發行利率已從三年前接近５％的水平下降至３％，降
幅近４０％。但享受低成本的前提是能夠被允許發債。（ｃｔ）

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