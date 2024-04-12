《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０４％，消費品以舊換新政策即將出台

《經濟通通訊社１２日專訊》等待內地公布３月進出口貿易數據，滬深股市今早觀望情緒濃

厚，滬綜指微幅高開０﹒０４％，報３０３５﹒５８點，深成指平開，創業板指低開０﹒０６％

，通訊設備股造好，酒店旅遊股走低。

國家發改委副主任趙辰昕在吹風會上表示，由商務部牽頭的消費品以舊換新文件已印好，可

能未來幾天就會正式出台。財政部官員則表示，中央財政將統籌存量政策和新增政策，推動汽車

、家電等耐用消費品以舊換新，結合不同類型消費品特點，有針對性實施財政支持政策。

就促進新能源車消費，財政部表示，中央財政將重點支持推動汽車以舊換新，對報廢高排放

乘用車或符合條件的新能源乘用車，並購買符合節能要求或新能源汽車的消費者給予定額補貼；

同時，中央財政安排資金支持啟動縣域充換電設施補短板試點工作，補齊農村地區充電基礎設施

布局短板，激發農村地區新能源汽車消費潛力。

財政部官員還表示，將新增安排資金支持實施新一輪貸款貼息政策，與人民銀行相關再貸款

政策做好聯動，引導金融機構加大對重點領域企業設備更新和技術改造貸款力度。

據《新華社》報道，中方在世界貿易組織提交了《關於維護〈信息技術協定〉良好運行並增

強其相關性的提案》，呼籲就信息通信技術產品貿易加強合作，中方稱提案獲得成員廣泛響應。

另外，地方債務問題持續困擾中國經濟，據報五礦信託三款昆明政信項目陷入逾期風波，涉

及資金規模近６﹒５億元（人民幣．下同）。

人民銀行進行２０億元７天期逆回購，連續第九個交易日進行２０億元逆回購操作，今日淨

投放２０億元，本周實現淨投放４０億元。（ｅｙ）

