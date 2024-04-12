《Ａ股行情》滬指半日收跌０﹒０４％，瑞銀料Ａ股首季盈利超預期

《經濟通通訊社１２日專訊》等待中國海關總署公布３月進出口貿易數據，滬深股市觀望情

緒濃厚，上午表現悶局，滬綜指微幅高開０﹒０４％，半日收市微跌０﹒０４％，報

３０３３﹒０８點，深成指跌０﹒３６％，創業板指則跌０﹒６７％。保險、地產股下跌，憧憬

消費品以舊換新政策即將出台，家電股表現突出。兩市半日成交４７１３億元（人民幣．下同）

，較上日（１１日）同時段成交減少５％。外資流走，半日流出近５４億元。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊發表報告指，即將於４月底發布的一季度Ａ股公司業績有

望超出市場預期，預計盈利預期上調及有關資本市場的政策利好將推動Ａ股在二季度獲得新一輪

動能。報告預計今年Ａ股滬深３００指數每股盈利增速將從２０２３年的３％提升至８％。



＊黃金股集體走高＊



金價愈漲愈有，現貨黃金短線上漲１１美元，最高至２３８９﹒３６美元╱盎司；

ＣＯＭＥＸ黃金期貨主力合約逼近２４００美元大關，均創歷史新高。上金所亦對黃金延期合約

交易保證金比例和漲跌停板以及履約擔保型詢價合約保證金作出調整。

黃金股集體走高，赤峰黃金（滬：６００９８８）半日漲近７﹒５％，山東黃金

（滬：６００５４７）預計首季淨利潤增長４８％－７１％，價升４﹒５％，中金黃金

（滬：６００４８９）亦升近４％，紫金礦業升２﹒２％，銀泰黃金（深：０００９７５）、湖

南白銀（深：００２７１６）、西部黃金（滬：６０１０６９）等升幅均逾３％。珠寶相關概念

也蹭黃金熱度，萊紳通靈（滬：６０３９００）走出九連板，９天累計漲幅達１３５﹒８５％。

（ｃｔ，ｒｙ）

