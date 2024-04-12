《Ａ股行情》滬指收跌０﹒５％，全周挫１﹒６％兩月來最大周跌幅

《經濟通通訊社１２日報道》等待中國海關總署公布３月進出口貿易數據，滬深股市觀望情

緒濃厚，上午表現悶局，下午市況則顯著轉差，保險、地產、券商板塊集體領跌，通信設備股苦

苦支撐，滬綜指全日收市跌０﹒４９％，報３０１９﹒４７點，深成指跌０﹒７８％，創業板指

則更挫１﹒０８％。

兩市全日成交８１０２億元（人民幣．下同），與上日（１１日）水平相若，外資顯著外撤

，全日流出近７４億元，為今年１月１７日淨流出１３０﹒５７億元後的近三個月最多。

回顧全周表現，Ａ股市場遭多個壞消息籠罩，包括美國財長耶倫就中國產能過剩問題與中國

當局存在分歧、歐盟擴大對中國產業補貼調查、市場下調對美減息預期，以及內地ＣＰＩ通脹環

比重返下跌等，加上市場預計３月外貿數字不樂觀資金提早離場，以及成交額顯著收縮，Ａ股陰

跌不絕，滬綜指全周累跌１﹒６２％，創２月初以來最大單周跌幅，期內多次險守三千關，深成

指全周挫３﹒３２％，創業板指更瀉４﹒２１％。



＊保險股集體跌，地產股突瀉＊



據《證券日報》引述險企年報數據，去年Ａ股五大上市險企的保險代理合計約１４２﹒４萬

人，同比下降１３﹒６％，全行業保險代理人約２８１萬人，同比下降約１７％，較２０１９年

高峰減約６３１萬人，降幅達七成左右。另外，內地多家行業領先信託機構出現產品逾期，憂引

發市場動盪。保險股領跌，新華保險（滬：６０１３３６）、中國人壽（滬：６０１６２８）齊

跌３﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）跌３﹒６％，中國平安（滬：６０１３１８）跌

３％，中國人保（滬：６０１３１９）跌２﹒１％。

五礦信託三款昆明政信項目陷入逾期風波，涉及資金規模近６﹒５億元，五礦資本

（滬：６００３９０）全日價跌８﹒３％，報４﹒２９元。

地產股盤中突瀉，萬科Ａ（深：０００００２）急跌４﹒６％，金地集團

（滬：６００３８３）跌３﹒８％，金科股份（深：０００６５６）插水３﹒６％，保利發展

（滬：６０００４８）、新城控股（滬：６０１１５５）跌３﹒３％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌３％。



＊家電、通信設備炒作國策＊



滬深家電股再度憧憬政策扶持，宏昌科技（深：３０１００８）、北鼎股份

（深：３００８２４）雙雙飆２０％漲停，火星人（深：３００８９４）升１５﹒１％，東貝集

團（滬：６０１９５６）、春蘭股份（滬：６００８５４）、帥豐電器（滬：６０５３３６）等

集體升一成漲停，不過龍頭表現偏弱，格力電器（深：０００６５１）揚０﹒７％，海爾智家

（滬：６００６９０）升０﹒５％，美的集團（深：０００３３３）倒跌０﹒３％。

中方呼籲各國就信息通信技術產品貿易加強合作，通信設備板塊有炒作，鼎通科技

（滬：６８８６６８）飆１２﹒７％，天孚通信（深：３００３９４）升１１﹒５％，日海智能

（深：００２３１３）漲停，普天科技（深：００２５４４）升８﹒４％，中際旭創

（深：３００３０８）升５﹒７％，兆龍互連（深：３００９１３）升５﹒４％，亨通光電

（滬：６００４８７）、新易盛（深：３００５０２）升５﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３４７５﹒８４ －０﹒８１

上證綜合指數 ３０１９﹒４７ －０﹒４９ ３６３１﹒１９

上證Ａ股指數 ３１６５﹒４８ －０﹒４９

深證成份指數 ９２２８﹒２３ －０﹒７８ ４４７０﹒５９

深圳創業板指數 １７６２﹒８８ －１﹒０８

上證Ｂ股指數 ２５８﹒２７ －０﹒２２ １﹒０４

深證Ｂ股指數 １０７８﹒２０ －０﹒２９ ０﹒６０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

