【大國博弈】美國航空業要求該國政府暫停新增往來中國航班

《經濟通通訊社１２日專訊》內地結束防疫封控政策後中美逐漸恢復往來兩國航班，然而美

國航空協會和美國航空業相關工會周四（１１日）致信美國拜登政府，稱美國航企停止飛越俄羅

斯領空，而中國的航企仍可使用俄羅斯領空，從而獲得優勢，要求美國當局暫停批准增加中國航

企赴美航班數量。

美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾以及該委員會民主黨領袖克利胥納莫提亦致信

美國政府，敦促不要批准更多往來中國航班。

美國運輸部在今年２月宣布，從３月３１日開始，中國客運航空公司可以將每周往返美國的

航班從３５個增至５０個，約為疫情前航班數量的三分之一，美國航企也被授權每周執飛最多

５０趟往來中國的航班。

分析指，由於俄羅斯禁止美國航空公司飛越其領空，中國航企不在禁止之列，因此獲得更短

的飛行時間和燃油優勢。

據《路透》報道，美國航空業界在信中要求，除非美國勞工和企業能公平地進入市場，不受

中國政府的反競爭政策影響，否則應暫停繼續新增中美客運航班數量。據報業界擔心美國政府可

能會將中國航企的每周航班數量翻倍至１００個。（ｅｙ）

