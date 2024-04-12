【內房困局】彭博：國有銀行告知員工，批出房企貸款變不良可免責

《經濟通通訊社１２日專訊》為拯救危在旦夕的房地產行業，中國政府一直在鼓勵銀行向房

企放貸，包括設立了房地產融資「白名單」機制，然而銀行信貸經理出於盡職審查要求，不會輕

易向房企批出貸款。不過《彭博》最新報道指出，包括工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）在內的國有銀行告訴其信貸經理，如果房地產貸款最終變成不良貸款，不

會追究他們的責任。

不過報道引述知情人士說，目前尚不清楚這一改變是否會導致貸款激增，因為銀行仍然提醒

員工要進行盡職調查和做好貸後管理。

中國光大銀行本周早些時候發布公告，稱該行組建了由一把手掛帥的工作專班，制定盡職免

責實施細則，建立房地產融資審查審批綠色通道。報道指出有中小銀行也在採取類似策略，增向

房企發放貸款。

銀行信貸員做好盡職調查對銀行利益至關重要，經其發放的貸款一旦成為不良貸款，員工本

人可能會面臨減薪或失去晉升機會等懲罰，甚至要接受調查。有分析擔心，如果信貸經理可以免

責批出貸款，可能會形成道德風險，導致銀行向財務狀況不良的房企大舉放貸，還可能涉及利益

輸送問題。（ｅｙ）

