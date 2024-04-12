《華為動向》華為智界Ｓ７減價增配二次上市，即日開啟海量交付

《經濟通通訊社１２日專訊》華為昨（１１日）舉行鴻蒙生態春季溝通會，華為鴻蒙智行與

奇瑞汽車共同打造的智界Ｓ７「減價增配」二次上市。五款車型售價區間與此前四款車型一樣，

為２４﹒９８萬元（人民幣．下同）至３４﹒９８萬元。華為智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承

東透露，智界Ｓ７上市僅七個月，累計大定已突破１７﹒４萬輛，即日開啟海量交付，稱「智界

Ｓ７不是期貨是現貨，而且是最好的現貨」。他還透露，問界新Ｍ５將在４月２３日發布，在北

京車展展出。

智界Ｓ７去年１１月２８日初次上市，惟因芯片缺貨和工廠搬遷問題，大量車主被推遲交付

。

新版智界Ｓ７分別有Ｐｒｏ後驅長航版、Ｍａｘ後驅長航智駕版、Ｍａｘ＋後驅超航智駕版

、Ｍａｘ ＲＳ四驅性能版，以及智界Ｓ７全新車型Ｕｌｔｒａ四驅旗艦版，除了Ｐｒｏ車型售

價與上一版本一樣之外，新版Ｍａｘ、Ｍａｘ＋、Ｍａｘ ＲＳ車型的售價均比上一版本降低２

萬元，分別為２６﹒９８萬元、２９﹒９８萬元、３２﹒９８萬元，而Ｕｌｔｒａ則售

３４﹒９８萬元。

配置方面，智界Ｓ７ Ｐｒｏ首次搭載華為視覺智駕ＨＵＡＷＥＩ ＡＤＳ基礎版，不依賴

激光雷達與高精地圖，實現「全國高速城快輕鬆開、智能泊車輕鬆停」。智界Ｓ７ Ｕｌｔｒａ

則搭載容量為１００ｋＷｈ的電池包，提供高達７５１公里的ＣＬＴＣ綜合續航能力。此外，智

界Ｓ７系列在智慧安全配置上也有升級，配備更先進的主動安全技術，如前向自動緊急煞車

（ＡＥＢ），其生效速度範圍擴展到４至１５０公里╱小時，大大提升車輛在各種速度下的安全

防護能力。



＊華為筆記本電腦首次接入盤古大模型，並搭載文心一言＊



此次溝通會上，華為還發布了首款柔性ＯＬＥＤ的筆記本電腦華為ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｘ

Ｐｒｏ，主打輕薄和ＡＩ性能，厚度僅１３﹒５毫米，重量僅９８０克。華為ＭａｔｅＢｏｏｋ

Ｘ Ｐｒｏ還接入了盤古大模型，是華為筆記本電腦首次應用盤古大模型，而且新機還將搭載

文心一言等第三方大模型，提供生成式ＡＩ能力。華為ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｘ Ｐｒｏ售

１１１９９元起，３個版本Ｕｌｔｒａ ７ １６ＧＢ╱１ＴＢ版、Ｕｌｔｒａ ７ ３２ＧＢ

╱１ＴＢ版、Ｕｌｔｒａ ９ ３２ＧＢ╱２ＴＢ版分別售１１１９９元、１２４９９元、

１４９９９元。

此外，余承東宣布，目前已有超４０００個應用加入鴻蒙生態。從今年１月１８日華為宣布

首批２００多家應用廠商正在加速開發鴻蒙原生應用，到３月底超４０００個應用，短短兩個月

增長幅度高達２０倍，覆蓋更多垂域應用。

余承東並透露，ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ鴻蒙星河版將於６月開啟Ｂｅｔａ，而６月

將舉辦每年一度的開發者大會。（ｓｌ）

