《中國房產》多地購房補貼遲遲未發，當局稱正籌集資金或等待撥款

《經濟通通訊社１２日專訊》內地多個城市為了提振房地產市場、吸引人才落戶等而提供購

房補貼，但近日多地都有業主反映，名下補貼並未及時發放。部分城市的相關部門則回應稱，現

正籌集資金或等待撥款到位。

據《澎湃新聞》報道，近期河南商丘、新鄭，以及山東淄博等地都有業主在《人民網》領導

留言板留言，反映購房補貼等待多時仍未發放。其中淄博業主指其５萬元（人民幣．下同）人才

金政購房補貼，從獲批至今已等待了整整一年。記者致電山東省淄博市人力資源和社會保障局諮

詢熱線，獲告知目前的人才補貼「才發到２０２３年３月的，要等財務撥款，只有等」。

商丘業主則反映，去年６月提交了所有申請購房補貼所需材料，但至今仍未獲發補貼。商丘

市住房和城鄉建設局在其留言下回應稱，要待政府購房補貼款到位後由相關部門發放，「請耐心

等待」。



＊一些城市盲目跟風派補貼，無預計好財政情況＊



對於多地出現購房補貼「不到位」的情況，易居房地產研究院研究總監嚴躍進認為，一種可

能是一些城市盲目跟進實施購房補貼政策，對財政情況預估不到位；另一種是政府發放補貼流程

較慢，甚至沒有明確時間表，導致購房者催促，政府有責任通過公開渠道打消購房者的顧慮。

中原地產首席分析師張大偉則認為，目前地方財政壓力偏大；部分城市和地區已陸續出現購

房補貼兌現難、發放不及時等的問題。（ｓｌ）

