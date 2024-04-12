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AH股新聞

12/04/2024 13:54

《中國要聞》抖音電商：從未發布「購物卡」，多個電騙團夥落網

　　《經濟通通訊社１２日專訊》抖音電商安全中心今日發公告稱，近日平台在日常巡查中發現
，有少數不法分子在線下散發所謂「抖音購物卡」「抖音商城購物卡」，以「免費贈品」「優惠
價格」「幸運抽獎」為噱頭，誘導用戶掃描後騙取其個人信息，實施詐騙行為。
　　抖音電商強調，平台從未發布上述「購物卡」，目前平台已配合全國各地公安機關抓獲多個
從事侵犯公民個人信息，實施信息網絡犯罪活動及電信詐騙的團夥。抖音同時在用戶搜索「抖音
購物卡」時彈出溫馨提示，提醒用戶防範詐騙風險。
　　此外，平台梳理出其他五種詐騙行為，供用戶參考防範：
　　１﹒　冒充平台官方「客服」聯繫用戶，聲稱要寄送「禮品」，獲取用戶詳細地址後實施詐
騙。
　　２﹒　聯繫用戶以贈送「禮品」等理由為噱頭，誘導用戶脫離平台監管，前往第三方社交平
台，實施詐騙。
　　３﹒　聲稱用戶已經獲得「商城會員」資格，需要按月繳納一定額度的「會員費用」，誘導
用戶轉帳。
　　４﹒　聲稱為用戶送「福利」，誘導用戶下載第三方軟件後加入「福利群」，進而欺騙用戶
進行「刷單」等行為。
　　５﹒　散布「刮獎」卡片，誘導「中獎」用戶掃碼「領獎」，填寫個人信息，實施詐騙。
　　抖音電商呼籲，如發現不良內容或異常行為，可以在站內舉報或發送詳情至舉報郵箱
ｆｅｅｄｂａｃｋ＠ｄｏｕｙｉｎ﹒ｃｏｍ。（ｓｌ）

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