《中國要聞》抖音電商：從未發布「購物卡」，多個電騙團夥落網

《經濟通通訊社１２日專訊》抖音電商安全中心今日發公告稱，近日平台在日常巡查中發現

，有少數不法分子在線下散發所謂「抖音購物卡」「抖音商城購物卡」，以「免費贈品」「優惠

價格」「幸運抽獎」為噱頭，誘導用戶掃描後騙取其個人信息，實施詐騙行為。

抖音電商強調，平台從未發布上述「購物卡」，目前平台已配合全國各地公安機關抓獲多個

從事侵犯公民個人信息，實施信息網絡犯罪活動及電信詐騙的團夥。抖音同時在用戶搜索「抖音

購物卡」時彈出溫馨提示，提醒用戶防範詐騙風險。

此外，平台梳理出其他五種詐騙行為，供用戶參考防範：

１﹒ 冒充平台官方「客服」聯繫用戶，聲稱要寄送「禮品」，獲取用戶詳細地址後實施詐

騙。

２﹒ 聯繫用戶以贈送「禮品」等理由為噱頭，誘導用戶脫離平台監管，前往第三方社交平

台，實施詐騙。

３﹒ 聲稱用戶已經獲得「商城會員」資格，需要按月繳納一定額度的「會員費用」，誘導

用戶轉帳。

４﹒ 聲稱為用戶送「福利」，誘導用戶下載第三方軟件後加入「福利群」，進而欺騙用戶

進行「刷單」等行為。

５﹒ 散布「刮獎」卡片，誘導「中獎」用戶掃碼「領獎」，填寫個人信息，實施詐騙。

抖音電商呼籲，如發現不良內容或異常行為，可以在站內舉報或發送詳情至舉報郵箱

ｆｅｅｄｂａｃｋ＠ｄｏｕｙｉｎ﹒ｃｏｍ。（ｓｌ）

