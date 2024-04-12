《汽車新勢力》雷軍：小米ＳＵ７好看兼防曬，女車主佔比達五成

《經濟通通訊社１２日專訊》小米汽車ＳＵ７在上周三（３日）展開首批新車交付，小米集

團（０１８１０）董事長兼ＣＥＯ雷軍在交付儀式上透露，小米ＳＵ７已有超過１０萬人大定，

鎖單量超過４萬單。雷軍今日還在其個人抖音帳號發布視頻指，內容顯示，他在小米內部會議上

表示，很意外小米ＳＵ７俘獲這麼多女性的芳心，女性直接購買佔比近３０％。

雷軍上載視頻並配文稱，「這次小米ＳＵ７發布，最讓人意想不到的，是得到了大量女性用

戶的青睞」。視頻中，雷軍表示，這些女車主可能記不住２﹒７８秒（零百加速），但她們被

ＳＵ７的「顏值＋防曬＋收納」打動；算上疊加幫太太或女友買的情況，女性車主總佔比近五成

，這可能是小米歷史上第一次贏得了這麼多女性用戶。

據了解，小米ＳＵ７整車玻璃面積５﹒３５平方米，天幕玻璃雙層鍍銀，前風擋玻璃三層鍍

銀，側窗光學塗層；天幕玻璃紫外線隔絕９９﹒９％、紅外線隔絕９９﹒１％，前風擋玻璃紫外

線隔絕９９﹒５％、紅外線隔絕９７﹒６％。而據小米公布的數據，在攝氏３８度下暴曬１﹒５

小時後，小米ＳＵ７車內溫度為５９﹒５度、特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３煥新版車內溫度為７１﹒５

度，相差１２度。

至於ＳＵ７真實鎖單數據，小米汽車已經多日沒有密集發放相關信息。早前行業觀察人士、

購車諮詢平台「車ｆａｎｓ」創始人孫少軍在微博發布數據指，小米ＳＵ７上市後７２小時鎖單

率在３５％至４０％區間，退訂率達到四成。內媒《界面新聞》則在近日實地走訪北京多家小米

汽車門店，了解到單日門店內新增訂單中鎖單量大概在１０％至１５％左右。銷售人員稱，相關

數據每日都實時動態更新，上述估算比例未包含下定數日後前往門店試駕鎖單的用戶。（ｓｌ）

