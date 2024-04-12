《Ａ股焦點》鄭州銀行Ａ跌１％，高管今明兩年每年降薪１０％

《經濟通通訊社１２日專訊》鄭州銀行（０６１９６）（深：００２９３６）公布１０日業

績發布會交流情況。有投資者問到，「鄭州銀行２０２３年營收淨利雙降，也不現金分紅，高管

降薪嗎？」鄭州銀行方面回應稱，行方根據現階段實際經營情況和外部市場環境，提出了「傾斜

一線，優化資源配置」和「降本增效」工作要求，高管薪酬在與經營業績掛勾的基礎上，自

２０２４年起分兩年每年壓降１０％，同時進一步調整內部分配結構，優化薪酬分配級差，將調

整出來的薪酬資源配置到基層員工，充分調動一線員工工作積極性，做好業務發展支撐保障。

鄭州銀行ＡＨ股價均跌，Ａ股收跌０﹒５％，報１﹒９２元人民幣；Ｈ股收跌２﹒７％，報

０﹒７２港元。

年報顯示，２０２３年，鄭州銀行實現營業總收入１３６﹒６７億元（人民幣．下同），同

比下降９﹒５％；歸母淨利潤１８﹒５億元，同比下降２３﹒６２％；基本每股收益為０﹒１５

元，今年無分紅計劃。２０２３年，鄭州銀行實現利息淨收入１１７﹒４億元，較上年同比下降

５﹒１４億元，降幅４﹒２％；實現非利息收入１９﹒２８億元，降幅３２﹒３％，佔營業收入

比為１４﹒１％。（ｓｌ）

