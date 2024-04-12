【ＦＯＣＵＳ】「過剩」聲中汽車出口放閃，新興產業攸關戰略能力

【ＦＯＣＵＳ】訪華敲打「廉價進口貨」的美國財長耶倫，周二（９日）剛結束行程，海關

總署周五（１２日）下午公布數據顯示，３月美元計出口表現大遜預期，但汽車出口仍在西方渲

染產能過剩「衝擊２﹒０」聲中逆勢放閃。



＊３月出口意外大跌，惟汽車出口新高＊



資本支出強勁的製造業、強於預期的出口，剛剛令大摩、高盛雙雙上調中國全年增長預測。

繼首２月大超預期增７﹒１％後，３月按年轉跌７﹒５％（預期：－２％）。增速大幅放緩既有

高基數效應，又有玩具、箱包、服裝、燈具、鞋靴等勞動密集型產品外需回落，出口額按年分別

跌２５％、２８％、２３％、３２％、３１％。

不過，遭耶倫訪華點名的三大「產能過剩」行業之一的新能源汽車業，乘聯會周二（９日）

曾公布，３月出口按年增７１％至１２萬輛；下午海關數據則指，３月包括電動車的整體汽車出

口４９萬輛，刷新單月紀錄，按年增逾２６％。



＊虧本賣車成「原罪」，佔比難言傾銷＊



耶倫訪華時就指，中國政府大力支持新能源汽車等產業，但內需疲軟，令行業出現過度投資

，低價商品傾銷全球，可能扼殺別國的重要產業。中國新能源車企多如繁星，江湖地位如華為智

界Ｓ７、小米ＳＵ７，全不諱言「虧本賣車」，即使是穩定盈利的比亞迪，年初亦大幅下調

Ａｔｔｏ ３德國售價最多１５％至４萬歐元以下。而此正正成了西方眼中的「原罪」。

不過，若看中國汽車出口於整體產量的佔比，以３月為例不到兩成（１８﹒５％），遠低於

德國、韓國的近７５％以及日本的近５０％，「傾銷」之說顯然不成立。



＊新興領域關係國安和軍事鬥爭主動＊



既然如此，何解歐美乃至印度、巴西、智利等發展中國家對中國製造業的戒心日益發酵？玄

機就在戰略新興產業背後的國家利益。

回看１５世紀葡萄牙、西班牙憑造船業成為海上霸主，１８世紀英國憑蒸汽機成就日不落帝

國，２０世紀美國憑電腦和信息技術成就頭號強國，無不是抓住了戰略新興產業的發展機會。據

中國「十四五」規劃，新能源汽車、高端裝備、新一代信息技術等戰略新興產業增加值佔ＧＤＰ

比重，將由２０２２年１３％續升至明年的１７％，而最高層上月更明言，「 新興領域戰略能

力是國家戰略體系和能力重要組成部分，關係我國經濟社會高品質發展，關係國家安全和軍事鬥

爭主動」 。



＊西方雙標，停止刺激投資恐墮陷阱＊



此外，過去作為中國經濟引擎的房地產業幾近熄火，需求收縮、預期轉弱仍未扭轉，以刺

激投資來創造需求、穩定增長，被視為眼下「次優」的政策選項（最優為收入分配改革）。

倘若中國真的按西方「建議」，在國民收入、消費信心暫難明顯改善之際，停止刺激投資、

收縮產能，勢必引發通縮預期惡化及大面積失業潮。更何況，相比西方指摘中國政府巨額補貼新

能源產業，拜登一手炮製的通脹法案，對本土新能源產業的補貼至少達３０００億美元計。

中國於新能源等產業的比較優勢，陷入地緣角力的風眼，所謂「沒有產能，就不能改變世界

」，盡管貿易壁壘、新關稅戰山雨欲來，但中國推進新質生產力的決心不容動搖。

