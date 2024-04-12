《以舊換新》消費品以舊換新方案出台：安排資金支持汽車報廢換新

《經濟通通訊社１２日專訊》商務部等１４部門近日印發《推動消費品以舊換新行動方案》

並於今日對外發布，其中，在開展汽車以舊換新方面，《方案》提出加大財政金融政策支持力度

，由中央財政與地方政府聯動，安排資金支持汽車報廢更新，並鼓勵有條件的地方支持汽車置換

更新。在全國汽車流通信息管理系統中增設汽車以舊換新模塊，聯通相關部門汽車數據，開發以

舊換新小程序，提供統一的汽車以舊換新補貼申領入口，有關方面給予資金保障。

鼓勵金融機構在依法合規、風險可控前提下，適當降低汽車貸款首付比例，合理確定汽車貸

款利率、期限。鼓勵保險機構進一步豐富汽車保險產品和服務，合理確定新能源汽車等保險費率

，為消費者提供有效充足的風險保障。



＊推動相關地區優化汽車限購措施，支持汽車賽事等行業規範發展＊



開展城市汽車流通消費改革試點，支持有條件的地方先行先試，加強創新引領和經驗推廣，

加快構建統一高效、綠色循環的汽車流通消費大市場。加快由購買管理向使用管理轉變，推動相

關地區優化汽車限購措施。

支持汽車改裝、汽車租賃、汽車賽事、房車露營、傳統經典車等相關行業規範發展，打造形

成一批具有影響力、帶動力的汽車後市場項目，促進汽車從交通工具向生活空間轉變。

完善報廢車回收拆解體系，引導企業提升回收服務水平。因地制宜優化報廢車回收拆解產業

布局，把符合條件的資源循環利用重點項目納入中央預算內投資等支持範圍，鼓勵報廢車回收拆

解企業提高資源高值化綜合利用水平，並向下游鋼材、有色金屬、零部件再製造等產業鏈延伸拓

展，支持企業做大做強。



＊改造提升家電回收網絡，推廣回收企業向報廢品出售者「反向開票」＊



在推動家電以舊換新方面，《方案》提出的措施包括：發揮財稅政策引導作用，鼓勵有條件

的地方統籌使用中央財政安排的現代商貿流通體系相關資金，充分利用縣域商業體系建設等現有

資金渠道，改造提升家電回收網絡，提高廢舊家電回收、中轉和集散效率，支持家電以舊換新。

研究出台廢棄電器電子產品處理相關資金政策，暢通廢家電回收處理全鏈條。落實好相關稅收政

策，推廣資源回收企業向自然人報廢產品出售者「反向開票」做法。

在推動家裝廚衛煥新方面，《方案》鼓勵各地支持開展舊房裝修、廚衛等局部升級改造和居

家適老化改造，對購買智能家居產品給予補貼等。

《方案》強調，通過加大政策引導支持力度，力爭到２０２５年，實現「國三」及以下排放

標準乘用車加快淘汰，高效節能家電市場佔有率進一步提升；報廢汽車回收量較２０２３年增長

５０％，廢舊家電回收量較２０２３年增長１５％；到２０２７年，報廢汽車回收量較２０２３

年增加一倍，一手車交易量較２０２３年增長４５％，廢舊家電回收量較２０２３年增長３０％

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