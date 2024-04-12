《中國監管》中證監：將構建全方位、立體化資本市場監管體系

《經濟通通訊社１２日專訊》國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展

的若干意見》，《意見》共有９個部分，官媒形容是「資本市場第三個『國九條』」，是繼

２００４年、２０１４年兩個「國九條」之後，國務院再次出台的資本市場指導性文件。

對於中國證監會如何系統化推進落實《意見》提出的各項政策舉措，中證監主席吳清表示，

在強監管方面，將構建全方位、立體化資本市場監管體系，全面落實監管「長牙帶刺」、有稜有

角。

上市公司監管要突出全鏈條監管和提升上市公司投資價值，圍繞嚴把上市關、嚴格持續監管

、加大退市監管力度３個方面持續發力。

機構監管要推動回歸本源，做優做強，進一步壓實「看門人」責任，引導證券期貨基金等各

類行業機構端正經營理念，提升合規水平、專業服務能力和核心競爭力。積極培育理性投資、價

值投資、長期投資理念和健康的投資文化。

交易監管要促進公平高效，規範各類主體和資金的交易行為，嚴厲打擊擾亂市場的違法違規

行為，維護公開公平公正的秩序。



＊增強資本市場內在穩定性，著力穩信心、穩預期＊



在防範風險方面，中證監將從維護市場平穩運行、防範化解重點領域風險、健全預期管理機

制、統籌開放與安全等方面提出一系列機制安排和政策舉措。特別是要增強資本市場內在穩定性

，完善風險監測處置機制，著力穩信心、穩預期。

在推動高質量發展方面，中證監將認真落實中央金融工作會議提出的做好金融五篇大文章的

要求，進一步完善多層次資本市場體系，增強資本市場制度的適應性、包容性，促進資本形成，

更好服務新產業新業態新技術等創新，有效促進新質生產力發展。（ｓｌ）



