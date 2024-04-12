《中國監管》中證監：將深化專項治理政商「旋轉門」等，決不姑息

《經濟通通訊社１２日專訊》國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展

的若干意見》，《意見》共有９個部分，官媒形容是「資本市場第三個『國九條』」，是繼

２００４年、２０１４年兩個「國九條」之後，國務院再次出台的資本市場指導性文件。

中國證監會主席吳清表示，對於各方面都很關注的政商「旋轉門」、逃逸式辭職等突出問題

，已經出台了２０多項措施，從業務端和管理端綜合施策，在這方面還將深化專項治理，一抓到

底，決不姑息。中證監將著力打造政治過硬、能力過硬、作風過硬的監管鐵軍，為強監管、防風

險、推動資本市場高質量發展提供堅強保障。

吳清並指出，當前正結合開展資本市場改革綜合評估，廣泛聽取各方面的意見建議，研究完

善相關制度規則，推動股票發行註冊制等重要制度改革持續深化。



＊新「國九條」就股市波動暴露的問題及時補短板＊



吳清還提到，與前兩個「國九條」相比，本次「國九條」的主要特點包括：

一是充分體現資本市場的政治性、人民性。強調要堅持和加強黨對資本市場工作的全面領導

，堅持以人民為中心的價值取向，更加有效保護投資者特別是中小投資者合法權益。

二是充分體現強監管、防風險、促高質量發展的主線。要堅持穩為基調，強本強基，嚴監嚴

管，以資本市場自身的高質量發展更好服務經濟社會高質量發展的大局。

三是充分體現目標導向、問題導向。特別是針對去年８月以來股市波動暴露出的制度機制、

監管執法等方面的突出問題，及時補短板、強弱項，回應投資者關切，推動解決資本市場長期積

累的深層次矛盾，加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。（ｓｌ）

