《中國監管》中證監：日內就「國九條」發布加強退市監管配套政策

《經濟通通訊社１２日專訊》國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展

的若干意見》，《意見》共有９個部分，官媒形容是「資本市場第三個『國九條』」，是繼

２００４年、２０１４年兩個「國九條」之後，國務院再次出台的資本市場指導性文件。

中國證監會主席吳清表示，新「國九條」與中證監會同相關方面組織實施的落實安排，共同

形成「１＋Ｎ」政策體系。上月中證監已發布嚴把發行上市准入關、加強上市公司持續監管等４

個配套政策文件，今天還將發布加強退市監管的配套政策文件，並對６項具體制度規則公開徵求

意見，交易所也有一批自律規則同步徵求意見。下一步，中證監還將在深入調研基礎上，研究制

定促進資本市場長遠發展的改革舉措。

綜合來看，「１＋Ｎ」政策體系的主線就是強監管、防風險、促高質量發展。這是一個相輔

相成的有機整體，必須一體推進，系統落實。

《意見》９個部分分別為：總體要求；嚴把發行上市准入關；嚴格上市公司持續監管；加大

退市監管力度；加強證券基金機構監管，推動行業回歸本源、做優做強；加強交易監管，增強資

本市場內在穩定性；大力推動中長期資金入市，持續壯大長期投資力量；進一步全面深化改革開

放，更好服務高質量發展；推動形成促進資本市場高質量發展的合力。（ｓｌ）

