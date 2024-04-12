《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１１日）「滬股通」額度

餘額５１０﹒１億元（人民幣．下同），買盤超賣盤，流入９﹒９億元，佔每日額度１﹒９％，

「深股通」額度餘額４８８﹒２７億元，買盤超賣盤，流入３１﹒７３億元，佔每日額度

６﹒１％。



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ４９２﹒３７ １０４３﹒０９ －５５０﹒７２

紫金礦業 （６０１８９９） ５４３﹒４３ ５５４﹒３２ －１０﹒８９

工業富聯 （６０１１３８） ３６０﹒２１ ６３６﹒７０ －２７６﹒４９

賽力斯 （６０１１２７） ３２２﹒３６ ４３１﹒１３ －１０８﹒７７

兆易創新 （６０３９８６） ５０７﹒８１ １６６﹒９６ ３４０﹒８５

瀾起科技 （６８８００８） ３４４﹒６６ ２８２﹒３９ ６２﹒２７

洛陽鉬業 （６０３９９３） ３２６﹒９０ ２３６﹒２０ ９０﹒７０

中國石油 （６０１８５７） １８９﹒６０ ２７１﹒５７ －８１﹒９７

中國中免 （６０１８８８） １３６﹒４９ ３１７﹒１３ －１８０﹒６４

國電南瑞 （６００４０６） ２１４﹒４２ ２３７﹒９３ －２３﹒５１

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱

（百萬人民幣） （百萬人民幣） 淨賣出－

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） ７４１﹒０７ ９６５﹒３３ －２２４﹒２６

長安汽車 （０００６２５） ６７２﹒７８ ２３８﹒２５ ４３４﹒５３

比亞迪 （００２５９４） ３３２﹒９４ ４５８﹒８３ －１２５﹒８９

五糧液 （０００８５８） ３８１﹒７３ ３９８﹒２９ －１６﹒５６

中際旭創 （３００３０８） ２２４﹒８６ ３８７﹒８２ －１６２﹒９６

美的集團 （０００３３３） ３７３﹒０９ ２３７﹒１０ １３５﹒９９

京東方Ａ （０００７２５） ２８０﹒９８ ２０９﹒８７ ７１﹒１１

天孚通信 （３００３９４） ２６９﹒１２ ２１８﹒１９ ５０﹒９３

浪潮信息 （０００９７７） ２２９﹒２７ ２５３﹒３８ －２４﹒１１

瀘州老窖 （０００５６８） １０５﹒７２ ３２９﹒５９ －２２３﹒８７

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（以上數字取小數點後兩個位）

