【國務會議】李強：推動中部地區加快崛起，解決企業帳款拖欠問題

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院總理李強１２日主持召開國務院常

務會議，研究新時代推動中部地區加快崛起有關工作，研究健全解決企業帳款拖欠問題長效機制

的舉措，聽取關於節能降碳工作的匯報，部署開展電動自行車安全隱患全鏈條整治工作。



＊推動中部地區科技創新＊



會議強調，要深入貫徹習近平總書記主持召開新時代推動中部地區崛起座談會時的重要講話

精神，抓好重大工作任務、重大改革事項的落實落地，推動科技創新和產業創新深度融合，加強

區域協調聯動，著力深化改革擴大開放，以更加務實有效的舉措，支持中部地區把區位優勢、資

源優勢轉化為發展優勢，不斷提升整體實力和競爭力。



＊聚焦政府拖欠企業帳款問題＊



會議指出，解決企業帳款拖欠問題，關係營商環境改善，關係經濟回升向好大局，關係政府

形象和公信力。既要高質量推進清欠專項行動、解決當前的清欠存量，又要下功夫健全長效機制

，堅決遏制「邊清邊欠」、「清了又欠」。要聚焦政府拖欠企業帳款問題和大型企業拖欠中小企

業帳款問題，進一步提高拖欠主體違規成本，降低被拖欠企業維權成本，抓緊完善相關法律法規

和工程價款結算、商業匯票管理等制度規定，讓長效機制盡快暢通運轉起來。



＊推進節能降碳，整治電動單車事故問題＊



會議審議通過《２０２４－２０２５年節能降碳行動方案》和《加快構建碳排放雙控制度體

系工作方案》，強調要聚焦重點領域推進節能降碳，將其與擴大有效投資、老舊小區改造、設備

更新和消費品以舊換新等結合起來，倡導簡約適度、綠色低碳的消費方式，更好發揮節能降碳的

經濟效益、社會效益和生態效益。要立足國情實際，堅持先立後破，穩妥把握工作力度和節奏，

保障好高質量發展的能源需求。

會議指出，近年來電動單車引發的火災事故快速增加，嚴重威脅人民群眾生命財產安全，必

須下決心整治。各地區各相關部門要高度重視、密切協作，加快化解存量風險、切實遏制增量風

險。要注重系統治理，強化標準引領和監管執法，全面提升電動單車生產、銷售、使用、停放、

充電、報廢回收等各環節安全水平。要注重疏堵結合，完善配套服務和支持政策，大力推進充電

設施建設、蓄電池以舊換新等工作，在加強安全監管同時更好滿足群眾生活需求。

