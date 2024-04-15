《中國房產》何立峰鄭州調研：全力保障在建房地產項目按時交付

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院副總理何立峰１３日至１４日在鄭

州調研房地產工作並主持召開座談會。何立峰強調，要加快推進城市房地產融資協調機制落地見

效，對符合「白名單」要求的合規房地產項目要積極給予資金支持，做到「應貸盡貸」，保障項

目按時建成交付，切實保障購房人的合法權益，穩定預期，促進房地產市場平穩健康發展。

何立峰先後來到鄭州市金水區、惠濟區多個在建房地產項目，實地查看項目規劃和建設進度

，同項目單位、地方住房城鄉建設部門和金融機構負責人深入交談，詳細了解商品房建設、融資

和銷售情況，調研需解決的共性問題。隨後，聽取當地房地產融資協調機制運行情況和保障在建

項目交付工作情況匯報，對進一步做好房地產工作提出具體要求。



＊金融機構要優化貸款審批「白名單」項目＊



何立峰指出，中國房地產市場供求關係已經發生重大變化，要加快構建房地產發展新模式，

抓好保障性住房、城中村改造、「平急兩用」公共基礎設施「三大工程」建設，抓緊解決城市房

地產融資協調機制落實的堵點卡點，加強在建項目監管，保障項目融資，確保建設質量和按時交

付。要健全合規房地產項目「白名單」制度，「能進盡進」。對納入「白名單」的項目，金融機

構要優化貸款審批和發放流程，加快放款速度，支持項目建設竣工。對暫不符合「白名單」要求

的項目，抓緊拿出有針對性的解決方案。對開發貸款和預售房款，要優化帳戶管理和資金監管，

確保封閉運行，嚴防違規挪用。

何立峰要求，中央有關部門要抓緊完善細化相關政策，加強協調指導。城市政府要堅決扛起

維護本地房地產市場平穩健康發展的主體責任，用好房地產調控自主權，因地制宜調整優化房地

產政策。金融機構要切實落實相關政策，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。房

地產企業要落實防風險、保交付的應盡責任，加快發展模式轉型，努力實現高質量發展。

