【政策解讀】國金證券：新「國九條」重塑市場生態，增內在穩定性

《經濟通通訊社１５日專訊》國務院１２日印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質

量發展的若干意見》。國金證券首席經濟學家趙偉表示，新「國九條」將全方位重塑資本市場生

態環境。上市公司的質量和投資價值也將逐步提升，「長錢長投」的政策體系構建完成後，風清

氣正的資本市場將吸引更多長期資金包括海外資金入市，進一步增強資本市場的內在穩定性。

隨後通過「１＋Ｎ」一系列細則的推出，將對中國資本市場產生深刻且深遠的影響。文件主

要聚焦在三個領域的監管加強：上市公司監管、金融機構監管、投資交易監管。文件內容涉及到

資本市場的方方面面，直指要害、極具針對性與落地性。



＊囊括從上市到退出整個鏈條所有環節的改革＊



趙偉表示，針對上市公司監管，囊括了從上市到退出整個鏈條所有環節的改革，可以實現資

本市場的良性新陳代謝，提升上市公司整體質量和投資價值。直指中國股市沉疾，有利於解決中

國資本市場上被詬病多年的「牛短熊長」怪象。

《意見》還指出，建立培育長期投資的市場生態，完善適配長期投資的基礎制度，構建支持

「長錢長投」的政策體系。趙偉表示，相信市場生態、業績考核機制、產品供給優化後，保險、

社保、養老、企業年金、銀行理財、信托資金都會積極提升權益投資規模，成為長期資金的主要

來源和資本市場的壓艙石，進一步提升資本市場的內在穩定性。（ｅｗ）

