【政策解讀】多家上市公司響應新「國九條」：全方位增企業競爭力

《經濟通通訊社１５日專訊》國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展

的若干意見》，就新「國九條」中有關上市公司監管、加大併購重組改革等重要內容，據《上海

證券報》報道，多家公司表示，將積極學習貫徹落實新「國九條」的相關政策精神，充分發揮企

業核心技術優勢，深耕主業，規範治理，全方位提升企業競爭力，回報股東，回饋社會。

中國聯通（滬：６０００５０） 相關負責人表示，新「國九條」對於上市公司併購重組進

行了一系列部署，提出要推動上市公司提升投資價值，鼓勵上市公司聚焦主業，綜合運用併購重

組、股權激勵等方式提高發展質量。同時，要加強併購重組監管，強化主業相關性，嚴把注入資

產質量關，加大對「借殼上市」的監管力度，精準打擊各類違規「保殼」行為。

寶鋼股份（滬：６０００１９）認為，新「國九條」體現了強監管、防風險、促高質量發展

相輔相成，為打造一個安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場明確了路線圖。為

鋼鐵行業推動併購重組提升集中度，加快產業結構調整和技術創新，發展新質生產力，實現綠色

低碳等可持續、高質量發展提供了更好的市場環境和資本運作平台。

紫金礦業（滬：６０１８９９）董事會秘書鄭友誠表示，新「國九條」提出「加大併購重組

改革力度，多措並舉活躍併購重組市場」，疊加中國證監會在２月６日「支持上市公司併購重組

座談會」上提到的「要對頭部大市值公司重組快速審核，要積極支持行業龍頭企業高效併購優質

資產」，極大地提升了公司對在資本市場開展併購重組的信心和高質量發展的決心。（ｅｗ）

