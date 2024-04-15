【政策解讀】中信証券：９７隻Ａ股滿足退市標準，投行或併購重組

《經濟通通訊社１５日專訊》國務院１２日印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質

量發展的若干意見》，這是資本市場第三個「國九條」。中信證券研究部認為，伴隨新「國九條

」出台，新一輪資本市場「１＋Ｎ」政策體系框架逐漸清晰，有以下重點值得關注：



＊預計已上市公司中可能至少有９７家滿足退市標準＊



一是嚴格把關資本市場「一進一出」，進口端要壓實發行人信息披露責任和中介機構「看門

人」責任，出口端要深化退市制度改革、做到優勝劣汰。對於進口端，意見提出要提高主板、創

業板上市標準、完善科創板科創屬性評價標準、企業上市前要制定上市後分紅政策等措施，提升

上市公司穩定回報投資者的能力。對於出口端，意見強調要加快形成應退盡退、及時出清的常態

化退市格局，包括健全不同板塊差異化的退市標準體系，完善財務類退市指標、市值標準等交易

類退市指標等。按照最新財務和交易性退市指標測算，預計已上市公司中可能至少有９７家滿足

退市標準，合計規模２７７３﹒７億元，佔比Ａ股主板市場規模０﹒３９％。



＊對多年未分紅公司，限制大股東減持＊



二是推動上市公司提升投資價值和加強投資者保護，包括打擊財務造假、嚴格規范減持、加

大分紅監管、加強市值管理等具體措施。往後看，如何通過改善投資端制度來提升投資者獲得感

或是接下來資本市場的重要議題。意見延續此前改革思路，提出要出台上市公司減持管理辦法，

對不同類型股東分類施策；對多年未分紅或分紅比例偏低的公司，限制大股東減持、實施風險警

示；引導上市公司回購股份後依法注銷；制定上市公司市值管理指引等。圍繞以上方向，後續重

要股東增持、回購股份、股權激勵、加大分紅力度等市值管理舉措預計將會進一步地推廣。



＊至２０３５年形成２至３家具備國際競爭力投行＊



三是通過加強中介機構監管以及一流投資銀行和投資機構的遴選，提升金融隊伍純潔性、專

業性和戰斗力，發揮其在提升上市公司質量、維護市場穩定、助力中長期資金入市以及推動資本

市場雙向開放的重要作用。意見明確了證券基金公司高質量發展的內含，同時行業文化和投資文

化成為關注重點。圍繞５年左右推動形成１０家左右優質頭部機構引領行業高質量發展，至

２０３５年形成２至３家具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行和投資機構的目標，優質投資

銀行和投資機構有望以併購重組為抓手在新監管周期中做深做精、做優做強。



＊完善全國社會保障基金投資靈活度＊



四是加大引入中長線資金提高資本市場內生穩定性，未來預計資本市場仍將繼續提升對於新

質生產力的包容性，符合國家產業政策和戰略發展、真正有潛力的企業仍將獲得金融資源支持。

此外，意見提出完善全國社會保障基金、基本養老保險基金投資政策；提升企業年金、個人養老

金投資靈活度；鼓勵銀行理財和信托資金積極參與資本市場等，有助於增強資本市場的內在穩定

性。

五是重點針對衍生品、融資融券業務等加強防範風險，壓實證券公司的投資者適當性管理業

務，築牢資本市場的「安全網」「防護欄」。（ｅｗ）

