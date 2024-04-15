【政策解讀】交銀國際：供給側顯著優化，供需再平衡推升市場回暖

《經濟通通訊社１５日專訊》國務院出台《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展
的若干意見》。交銀國際發表報告稱，此次「國九條」最直接的影響著手於提升資本市場質量，
進而降低風險溢價，這將利好資本市場有助市場情緒回暖。同時從資本市場的供需兩端入手，推
動供需再平衡，吸引增量資金入場，尤其是伴隨著股息率的進一步走高，這將從資產配置層面吸
引固收驅動型資金的主動入場，增配權益資產。在政策的提振下，疊加基本面改善、估值低位，
疊加 Ａ 股當前資金流水平處於歷史低位，潛在資金回流空間巨大，預計Ａ股市場將進一步回
暖向好。
報告指，資本市場的供給側顯著優化，供需再平衡推升資本市場回暖。從源頭入手，一方面
提高主板、創業板的上市標準。４月１２日，滬深交易所就《股票發行上市審核規則》徵求意見
，提高上市條件，例如，最近３年累計淨利潤指標從１﹒５億元提升至２億元，最近一年淨利潤
指標從 ６０００萬元提升至１億元。另一方面則加強再融資的審核，更重要的是鼓勵公司回購
後注銷股份，一系列的舉措將直接限制股票的供應，對市場供需結構再平衡。
＊增量資金可期，利好資本市場長期向上＊
資本市場的需求提振，增量資金可期，利好資本市場長期向上。一方 面從產品端豐富可投
資資產類別、投資組合，並積極推進交易性開放式指數基金，降低基金費率提振市場需求，另一
方面也在培育長期投資力量，並整體提高權益類投資基金佔比，尤其是鼓勵銀行理財和信托資金
積極參與資本市場，提升權益投資規模。截至２０２３年末，銀行理財市場存續規模為
２６﹒８０萬億元，信托資產規模也超過２０萬億元，體量巨大，在政策的推動下，這有望為資
本市場帶來規模顯著的 增量資金。
＊推動上市公司分紅增加，帶動股息率回升＊
高分紅策略預計將進一步持續，權益資產吸引力將進一步提升，有助吸引固收驅動型資金以
及居民資金入市。此次「國九條」多次提及分紅政策的相關指引，例如明確「上市時要披露分紅
政策」，「強化上市公司」現金分紅監管。對多年未分紅或分紅比例偏低的公司，限制大股東減
持、實施風險警示。加大對分紅優質公司的激勵力度，多措並舉推動提高股息率。增強分紅穩
定性、持續性和可預期性，推動一年多次分紅、預分紅、春節前分紅。這無疑將直接推動上市公
司分紅的增加，進而帶動股息率的回升。
報告指，考慮在利率中樞持續走低的大背景下，當前Ａ股以滬深３００為例，其股息率已經
罕見地超過同期的１０年期國債收益率，從長期類固收的角度來看，指數股息已經具有較強吸引
力，提 升分紅無疑將進一步提升權益資產的吸引力。這也為推動銀行理財、信托等固收驅動型
資金提升權益市場配置給出了最直接的催化劑，也有助於居民資產配置結構進一步向權益資產傾
斜。（ｅｗ）
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