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AH股新聞

15/04/2024 18:19

平保（０２３１８）首季保費收入按年增１﹒６％至２６４４億人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，今年首
三個月原保險合同保費收入約２６４４﹒２２億元（人民幣．下同），按年增長１﹒６％。
　　該集團指，中國平安人壽保險原保險合同保費收入約１７３３﹒０２億元，按年增０﹒９％
；中國平安財產保險原保險合同保費收入約７９０﹒７６億元，升２﹒８％。（ａｃ）

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