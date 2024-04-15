平保（０２３１８）首季保費收入按年增１﹒６％至２６４４億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，今年首
三個月原保險合同保費收入約２６４４﹒２２億元（人民幣．下同），按年增長１﹒６％。
該集團指，中國平安人壽保險原保險合同保費收入約１７３３﹒０２億元，按年增０﹒９％
；中國平安財產保險原保險合同保費收入約７９０﹒７６億元，升２﹒８％。（ａｃ）
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15/04/2024 18:19
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三個月原保險合同保費收入約２６４４﹒２２億元（人民幣．下同），按年增長１﹒６％。
該集團指，中國平安人壽保險原保險合同保費收入約１７３３﹒０２億元，按年增０﹒９％
；中國平安財產保險原保險合同保費收入約７９０﹒７６億元，升２﹒８％。（ａｃ）
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