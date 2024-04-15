《國企紅籌》中國銀河（６８８１）完成發行２０億人幣短期融資券

《經濟通通訊社１５日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，今日完

成２０２４年度第二期短期融資券發行，本期融資券的發行規模為２０億元人民幣，面值及發行

價均為每單位１００元人民幣。本期融資券的期限為９２天，最終票面利率為２﹒０１％。本期

融資券發行所募集的資金將用於補充公司流動資金。（ｋｋ）

