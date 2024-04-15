平保：現金分紅連續１２年保持上漲，可持續發展議題納入績效考核

《經濟通通訊社１５日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，《

２０２３年可持續發展報告：與希望同行》。報告從可持續的戰略管理、可持續的業務、可持續

的運營與社區、可持續的治理、ＴＣＦＤ報告五大板塊全面展現集團２０２３年在探索可持續發

展道路上的創新和實踐。

公司表示，２０２３年集團派發全年股息每股現金２﹒４３元（人民幣，下同），按年增長

０﹒４％，現金分紅水準連續１２年保持上漲。自２０１２年起，累計分紅總額超過３０００億

元；為建立健全ＥＳＧ內部管理體系，平安將合規經營指標、風險管理指標、經濟效益指標和社

會責任指標等納入績效考核機制中。其中，鄉村振興、綠色金融等可持續發展議題的關鍵績效指

標，已納入集團高級管理層考核方案。

另外，集團２０２３年可持續發展還包括持續深化綠色運營；持續服務社會，不斷提升金融

服務的可及性和普惠性；積極履行負責任投資，將ＥＳＧ因子全面納入投資決策；醫療養老戰略

持續落地，為客戶提供「省心、省時、又省錢 」的健康與養老服務；完善資訊安全及ＡＩ治理

等。（ｂｎ）





