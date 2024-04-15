《神州頭條》財經報章頭版摘要：新國九條築牢「第一道防線」

《經濟通通訊社１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



證監會全面動員落實新「國九條」，加快推動「１＋Ｎ」政策體系落地實施

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中國證監會近日召開貫徹落實「１＋Ｎ」政策文件動員部署會暨政策培訓會，深入學習《國務院

關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》及配套文件，研究部署證監會系統

貫徹落實工作。會議提出，加快推動資本市場「１＋Ｎ」政策體系落地實施。完善資本市場基礎

制度體系，著力增強資本市場內在穩定性。



築牢「第一道防線」，ＩＰＯ監管再加碼

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國務院日前發布的《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》提出，嚴把發

行上市准入關。專家認為，監管部門進一步完善發行上市制度、強化發行上市全鏈條責任、加大

發行承銷監管力度，ＩＰＯ監管再加碼，將築牢上市公司高質量發展的「第一道防線」。



提升公司質量，促進價值實現

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日前，國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》。發布當天，

多家上市公司組織人員對《意見》進行認真學習並表示，將積極貫徹落實新「國九條」的工作要

求，進一步提高上市公司質量，同時繼續回報股東、加強市場溝通、促進價值實現。





《上海證券報》



證監會：加快推動「１＋Ｎ」政策體系落地實施

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中國證監會４月１３日發布消息稱，證監會近日召開貫徹落實「１＋Ｎ」政策文件動員部署會暨

政策培訓會，深入學習《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（

新國九條）及配套文件，研究部署證監會系統貫徹落實工作，提出要加快推動資本市場「１＋Ｎ

」政策體系落地實施。



專家解讀新「國九條」：以資本市場自身高質量發展服務經濟社會高質量發展

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在業內專家看來，新「國九條」在全面推進中國式現代化、加快建設金融強國的背景下，明確了

資本市場短中長期的發展目標，體現了全面加強監管的理念，強化了全流程、全主體、全鏈條的

監管思路。



開放的中國與世界共享發展機遇 第四屆消博會引領消費新潮流

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第四屆中國國際消費品博覽會於４月１３日至１８日在海南舉行。作為亞太地區規模最大的消費

精品展，愈來愈多的參展商和觀展商在消博會上洽談合作，共享機會。消博會已經成為連接國內

國際兩個市場、兩種資源的橋梁，向世界展示中國超大規模市場的蓬勃生機。





《證券時報》



證監會：加快資本市場「１＋Ｎ」政策落地實施

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中國證監會近日召開貫徹落實「１＋Ｎ」政策文件動員部署會暨政策培訓會，深入學習《國務院

關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》及配套文件，研究部署證監會系統

貫徹落實工作。證監會黨委書記、主席吳清出席會議並講話。



經濟平穩增長可期 穩市場政策感受積極

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近期，證券時報發起「時報經濟眼：２０２４年一季度經濟學家問卷調查」，受訪者包括來自政

府部門、研究機構、知名院校的權威經濟學家。調查結果顯示，多數受訪經濟學家對一季度經濟

政策尤其是穩定資本市場相關政策舉措感受積極。



消費品以舊換新行動在海南啟動

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全國消費品以舊換新行動－－海南站暨海南國際消費季１３日在海口市啟動。其中，海南站是全

國消費品以舊換新行動啟動的地方站首站。（ｒｙ）

